Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026
Дайджест новин 26 лютого 2026 року
Між Україною і США у Женеві відбулися переговори. Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану. Зокрема, Україна повернула тіла тисячі загиблих бійців.
«Главком» склав добірку головних подій 26 лютого:
Між Україною і США у Женеві відбулися переговори
Сьогодні, 26 лютого, у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій.
«Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак», – йшлося у повідомленні Умєрова.
Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану
Збройні сили Афганістану розпочали операцію у відповідь на авіаудари Пакистану по східних регіонах країни. За словами представника 201-го армійського корпусу «Халид ібн Валід», «Атаки сил афганського уряду на пакистанські сили в східних провінціях Афганістану почалися. І на сьогодні три пости противника захоплені».
Україна повернула тіла тисячі загиблих бійців
Сьогодні, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 24 березня, попри те, що повноваження чинного скликання парламенту спливають лише восени.
Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
Через масований російський обстріл у Запоріжжі постраждало 10 людей, серед них – восьмирічна дитина, п'ять жінок та четверо чоловіків. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.
Одна з країн ЄС першою у світі визнала українські електронні підписи
Латвія стала першою країною в світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів. З 2026 року українські електронні підписи (КЕП), що входять до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії, прирівнюються в Латвії до власноручних підписів.
Коментарі — 0