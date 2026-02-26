Головна Країна Події в Україні
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Переговори у Женеві, репатріація тіл загиблих бійців. Головне за 26 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 26 лютого 2026 року

Між Україною і США у Женеві відбулися переговори. Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану. Зокрема, Україна повернула тіла тисячі загиблих бійців.

«Главком» склав добірку головних подій 26 лютого:

Між Україною і США у Женеві відбулися переговори

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій.

«Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак», – йшлося у повідомленні Умєрова.

Афганістан розпочав військову операцію проти Пакистану

Бої спалахнули в шести провінціях після ударів Пакистану
Бої спалахнули в шести провінціях після ударів Пакистану
фото: скриншот з відео

Збройні сили Афганістану розпочали операцію у відповідь на авіаудари Пакистану по східних регіонах країни. За словами представника 201-го армійського корпусу «Халид ібн Валід», «Атаки сил афганського уряду на пакистанські сили в східних провінціях Афганістану почалися. І на сьогодні три пости противника захоплені».

Україна повернула тіла тисячі загиблих бійців

Україна повернула тіла тисячі загиблих бійців У Коордштабі висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів
Україна повернула тіла тисячі загиблих бійців У Коордштабі висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

Сьогодні, 26 лютого, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам.

Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 24 березня, попри те, що повноваження чинного скликання парламенту спливають лише восени.

Аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі

Через масований російський обстріл у Запоріжжі постраждало 10 людей, серед них – восьмирічна дитина, п'ять жінок та четверо чоловіків. Усі постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Більшість проходять лікування амбулаторно.

Одна з країн ЄС першою у світі визнала українські електронні підписи

Латвія стала першою країною в світі, з якою Україна має повне взаємне визнання електронних підписів. З 2026 року українські електронні підписи (КЕП), що входять до Довірчого списку третіх країн Єврокомісії, прирівнюються в Латвії до власноручних підписів.

