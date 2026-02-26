Прем'єрка Данії пояснила, чому вважає дострокові вибори доцільними

Метте Фредеріксен заявила, що погрози Дональда Трампа створили тривалий зовнішньополітичний виклик для країни

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає доцільним проведення дострокових парламентських виборів на тлі посиленого міжнародного тиску, пов’язаного із заявами президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на данське видання DR.

За словами Фредеріксен, нинішня політична ситуація не містить факторів, які б перешкоджали організації виборчого процесу вже зараз. Вона підкреслила, що зовнішній тиск, який виник через активізацію риторики Вашингтона щодо можливого приєднання Гренландії, не зникне найближчим часом, а отже відкладати політичні рішення немає сенсу.

Прем’єрка наголосила, що вважає рішення відповідальним у нинішніх умовах безпекової та дипломатичної напруги. Вона пояснила, що тривалість кризи не дозволяє розраховувати на швидке стабілізування ситуації, тому політичні процеси мають відбуватися паралельно із зовнішніми викликами.

«Так, це відповідальне рішення, тому що криза не закінчиться через кілька місяців або пів року; у мене немає підстав вважати, що це відбудеться. Можна також сказати, що Трамп не повинен мати права голосу щодо Гренландії, як і щодо того, коли проводити вибори в Данії», – зазначила вона.

Очільниця уряду дала зрозуміти, що питання внутрішньої політики Данії має залишатися суверенним рішенням країни, незалежно від зовнішніх заяв або політичного тиску. За її словами, нинішня ситуація лише підтверджує необхідність чіткої політичної позиції та стабільності державних інституцій.

Раніше, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 24 березня, попри те, що повноваження чинного скликання парламенту спливають лише восени.

Рішення про дострокове голосування ухвалили менш ніж за рік до завершення повноважень парламенту, який у будь-якому разі мав бути переобраний не пізніше 31 жовтня. За словами Фредеріксен, вона офіційно звернулася до монарха з відповідною рекомендацією.