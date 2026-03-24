Генштаб Данії попередив: Європа не готова до війни

Військові заявили про ризик нападу Росії на НАТО вже до кінця десятиліття

Очільник Генерального штабу Данії Міхаель Віггерс Хільдгаард заявив, що європейські країни наразі не повністю готові до потенційної війни та мають терміново змінити підхід до оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Європа має перейти від обговорень до конкретних дій у сфері безпеки. «Ми маємо змінити свій підхід: перейти від аналізу до дій. Ми вже не дуже здивовані, але й не готові. Нам не потрібно бути ідеально підготовленими, нам потрібно бути краще підготовленими, ніж наш супротивник».

Хільдгаард також попередив, що Росія може здійснити напад на територію країн НАТО до кінця цього десятиліття. Він наголосив, що ключовим елементом стримування є не лише військова сила, а й виробничі можливості та логістика.

«Якщо ми в Європі хочемо бути здатними захищати себе до 2030 року, ми повинні готуватися до цього вже зараз. Війна високої інтенсивності – це не сценарій, це реальність. Ніщо не замінить втрачений час, час, що минув – втрачений назавжди».

Нагадаємо, що у Північноатлантичному альянсі заявили, що повідомлення про можливу передачу Росії конфіденційних даних з боку Угорщини не стали несподіванкою для посадовців у штаб-квартирі НАТО. Інформація про можливий витік конфіденційних даних із закритих засідань Ради ЄС до Кремля викликала серйозні побоювання серед партнерів. Йдеться, зокрема, про ризики, що угорська делегація може бути джерелом витоку чутливої інформації, пов’язаної з безпекою.

До слова, у Румунії стартували масштабні багатонаціональні навчання НАТО «Морський щит – 2026». Понад дві тисячі військових та десятки бойових кораблів відпрацьовують сценарій повномасштабного нападу Росії в акваторії Чорного моря та дельті Дунаю.

Головна мета: перевірка оперативної сумісності союзників та здатність швидко реагувати на гібридні та військові загрози з боку РФ. Протягом першого тижня румунські військово-морські сили повинні чинити опір, вони повинні відбити напад, а на другий тиждень навчань сюди прибудуть і союзницькі сили.