Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб Данії попередив: Європа не готова до війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Данія заявила про ризик війни з Росією
фото з відкритих джерел

Військові заявили про ризик нападу Росії на НАТО вже до кінця десятиліття

Очільник Генерального штабу Данії Міхаель Віггерс Хільдгаард заявив, що європейські країни наразі не повністю готові до потенційної війни та мають терміново змінити підхід до оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Європа має перейти від обговорень до конкретних дій у сфері безпеки. «Ми маємо змінити свій підхід: перейти від аналізу до дій. Ми вже не дуже здивовані, але й не готові. Нам не потрібно бути ідеально підготовленими, нам потрібно бути краще підготовленими, ніж наш супротивник».

Хільдгаард також попередив, що Росія може здійснити напад на територію країн НАТО до кінця цього десятиліття. Він наголосив, що ключовим елементом стримування є не лише військова сила, а й виробничі можливості та логістика.

«Якщо ми в Європі хочемо бути здатними захищати себе до 2030 року, ми повинні готуватися до цього вже зараз. Війна високої інтенсивності – це не сценарій, це реальність. Ніщо не замінить втрачений час, час, що минув – втрачений назавжди».

Нагадаємо, що у Північноатлантичному альянсі заявили, що повідомлення про можливу передачу Росії конфіденційних даних з боку Угорщини не стали несподіванкою для посадовців у штаб-квартирі НАТО. Інформація про можливий витік конфіденційних даних із закритих засідань Ради ЄС до Кремля викликала серйозні побоювання серед партнерів. Йдеться, зокрема, про ризики, що угорська делегація може бути джерелом витоку чутливої інформації, пов’язаної з безпекою.

До слова, у Румунії стартували масштабні багатонаціональні навчання НАТО «Морський щит – 2026». Понад дві тисячі військових та десятки бойових кораблів відпрацьовують сценарій повномасштабного нападу Росії в акваторії Чорного моря та дельті Дунаю.

Головна мета: перевірка оперативної сумісності союзників та здатність швидко реагувати на гібридні та військові загрози з боку РФ. Протягом першого тижня румунські військово-морські сили повинні чинити опір, вони повинні відбити напад, а на другий тиждень навчань сюди прибудуть і союзницькі сили.

Читайте також:

Теги: Данія війна НАТО росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua