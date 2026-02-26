Головна Світ Політика
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Копенгаген прискорив вибори на тлі дискусій навколо Гренландії
фото: AP

Метте Фредеріксен заявила, що рекомендувала королю розпустити парламент на тлі напруженості зі США через Гренландію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 24 березня, попри те, що повноваження чинного скликання парламенту спливають лише восени. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Рішення про дострокове голосування ухвалили менш ніж за рік до завершення повноважень парламенту, який у будь-якому разі мав бути переобраний не пізніше 31 жовтня. За словами Фредеріксен, вона офіційно звернулася до монарха з відповідною рекомендацією. «Я порекомендувала королю Фредеріку провести вибори 24 березня», – заявила очільниця уряду під час пленарного засідання парламенту в Копенгагені.

Зазначається, що рішення може бути пов’язане зі зростанням підтримки керівної Соціал-демократичної партії, яке, за оцінками політичних оглядачів, посилилося на тлі жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо можливості анексії Гренландії.

Під час виступу прем’єрка прямо згадала про напруженість у відносинах між Копенгагеном і Вашингтоном та наголосила, що її уряд залишатиметься пильним у період до березневого голосування.

Раніше, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила із різкою критикою на адресу адміністрації Дональда Трампа через триваючі спроби Вашингтона отримати контроль над Гренландією. За словами глави данського уряду, американський лідер не полишає ідеї придбання арктичного острова, що створює безпрецедентний тиск на Гренландію та її народ. Фредеріксен підкреслила, що такі дії США зазіхають на суверенітет і територіальну цілісність іншої держави, а тому є категорично неприпустимими.

Читайте також:

