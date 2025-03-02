Пресконференція Стармера після саміту щодо України у Лондоні: головні тези

Кір Стармер оголосив, що Україна отримає близько $2 млрд на придбання понад 5 тисяч ракет для ППО

У Лондоні завершився екстрений саміт щодо питань війни в Україні. На саміті був присутній президент України Володимир Зеленський. Після саміту прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виступив на пресконференції та повідомив про підсумки саміту.

«Главком» зібрав головні тези з пресконференції Стармера.

Новий пакет військової допомоги від Британії

Стармер анонсував пакет військової допомоги для України на 1,6 мільярда фунтів стерлінгів ($2 млрд) для закупівлі понад 5000 ракет протиповітряної оборони.

«Це буде життєво важливо для захисту критичної інфраструктури зараз і зміцнення України в забезпеченні миру, коли він настане, тому що ми повинні вчитися на помилках минулого. Ми не можемо прийняти слабку угоду на зразок Мінська, яку Росія може легко порушити», – наголосив британський прем'єр.

США надійний союзник

Стармер відкидає припущення про те, що США зараз є «ненадійним союзником», і каже, що вони були «надійним союзником протягом багатьох, багатьох десятиліть і продовжують залишатися».

За його словами, сьогоднішні переговори базувалися на тому, що Європа працюватиме разом зі США.

Гарантії, щоб уникнути подальшого конфлікту

За словами Стармера, необхідні гарантії, щоб уникнути подальшого конфлікту. За його словами, вся суть гарантій, які він збирає для України, полягає в тому, щоб гарантувати мир і уникнути подальшого конфлікту.

Я не хочу конфлікту в Україні, в Європі і, звичайно, не у Великій Британії. Я хочу стабільності у Сполученому Королівстві.

«Спосіб забезпечити таку стабільність полягає в тому, щоб ми змогли захистити угоду в Україні, тому що наша історія говорить нам про те, що якщо в Європі виникне конфлікт, то це стосуватиметься і Британії», – каже Стармер.

Участь Росії в мирній угоді

Британський прем'єр наголосив, що будь-яка угода потребуватиме участі Росії. За його словами, будь-яка остаточна угода «повинна бути залучена Росією», але вона не повинна диктувати гарантії, які можуть бути запропоновані Україні, враховуючи історію порушень Росією в минулому.

«Це саме та ситуація, якої, на мою думку, нам потрібно уникнути цього разу, тому ми йдемо цим шляхом», – каже він.

Повторна зустріч лідерів найближчим часом

За словами Стармера, світові лідери знову зустрінуться найближчим часом, коли настане час діяти.

«Ми домовилися, що лідери зустрінуться знову дуже скоро, щоб не відставати від цих дій і продовжувати працювати над цим спільним планом. Сьогодні ми стоїмо на роздоріжжі історії. Зараз не час для розмов. Настав час діяти», – наголосив британський прем'єр.

Саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи завершився після приблизно двогодинної дискусії. Президент Володимир Зеленський залишив саміт та вирушив до Сандрінгемського палацу на зустріч із королем Сполученого Королівства Чарльзом III.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала саміт лідерів «хорошою та відвертою дискусією». Вона повідомила, що на саміті обговорювали необхідність всеосяжних гарантій безпеки, включно з наданням Україні сильної позиції та забезпеченням того, щоб мати засоби для «зміцнення та захисту».