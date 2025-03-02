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Біля Ланкастер-хаус, де триває саміт лідерів ЄС, проходить акція на підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Біля Ланкастер-хаус, де триває саміт лідерів ЄС, проходить акція на підтримку України
Сотні людей з українськими прапорами вийшли на мітинг в підтримку України у Лондоні
фото: Sky News

Поруч із Ланкастер-Хаус у Лондоні, де триває саміт європейських лідерів щодо України, триває акція на її підтримку

У Лондоні триває саміт європейських лідерів щодо війни в Україні. Поблизу Ланкастер-хаусу, де триває саміт, зібрались сотні людей на мітинг для підтримки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У Лондоні проходить акція на підтримку України
У Лондоні проходить акція на підтримку України
фото: АР

Протестувальники розпочали мітинг з виконання гімну України.  Люди несли великі українські прапори та плакати з написами: «Війна в Україні не закінчилася!», «Світ прокинься!» і «Російська неволя вбиває».

Серед українських прапорів майоріли стяги Британії. 

У Лондоні проходить акція на підтримку України
У Лондоні проходить акція на підтримку України
фото: Sky News

До слова, президент України Володимир Зеленський вже прибув на саміт щодо України до Ланкастер-хаусу у Лондоні.

На саміті Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами, щоб спланувати подальші кроки щодо підтримки України. Планується обговорення військової допомоги Україні та економічний тиск на росію.

Також політики обговорять довготривалу угоду про безпеку та мир та наступні кроки щодо «сильних» гарантій безпеки.

Відомо, що на важливому саміті з питань війни в Україні та безпеки будуть лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швеції, Польщі, Чехії, Румунії, Туреччини та інші.

Раніше ми писали, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, щоб потім його представити Вашингтону. Про це з посиланням на слова премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера пише The Guardian. 

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Теги: саміт акція війна Велика Британія мітинг

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