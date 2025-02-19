Подоляк повідомив, на чому наполягатиме Україна під час перемовин з Келлогом

Подоляк підкреслив, що Україна повинна залишатися впертою і спокійною на всіх етапах переговорів

Подоляк: Ніякого визнання окупованих територій, ніяких там ультиматумів Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що Україна наполягає на ключових умовах у переговорах зі спецпредставником США Кітом Келлогом, зокрема на гарантіях безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

За словами Подоляка, українська дипломатія готується до важливих переговорів з спецпредставником США Кіт Келлогом, і на цих зустрічах Київ має намір чітко позначити свої «червоні» лінії, яких не можна порушити в процесі мирних переговорів.

Радник керівника ОП підкреслив, що українська сторона має діяти впевнено та виважено, наполягаючи на дотриманні фундаментальних принципів, які не підлягають компромісу.

«Зокрема, ніякого визнання окупованих територій, ніяких там ультиматумів Росії. Гарантії безпеки», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ. На вокзалі Келлога зустріла посол США в Україні Бріджит Брінк.

Згодом стало відомо, що спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів в Україні свою першу зустріч. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, вона була «предметною».

Раніше спеціальний представник президента США заявив, що ніхто не нав’язуватиме президенту України Володимиру Зеленському мирну угоду. За словами Келлога, питання мирної угоди вирішуватиметься у співпраці з українською стороною, і остаточне рішення залишається за Києвом.