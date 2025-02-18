Президент України відклав візит до Саудівської Аравії

Зеленський відвідає Ер-Ріяд у березні

Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести візит у Саудівську Аравію. Про це він повідомив під час брифінгу з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Коментуючи запитання, чи поїде завтра український лідер зустрічатися з американською делегацією в Саудівській Аравії, глава нашої держави заявив, що Україну не запрошували на зустріч між чиновниками РФ і США.

Як повідомлялося, американська делегація після перемовин затримається в Ер-Ріяді, водночас російська сторона повернеться у Москву.

«Я не знаю, хто там буде залишатися (у Саудівській Аравії – «Главком»), хто буде їхати. Мені все одно. Мені не все одно, щоб партнери про нас щось зайве подумали. Я не хочу збігів і тому я не поїду в Саудівську Аравію», – зазначив Зеленський.

За словами президента, його візит перенесено на 10 березня.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.