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Президент Чехії пояснив, чому НАТО має прийняти Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент Чехії пояснив, чому НАТО має прийняти Україну
Петр Павел, новообраний президент Чехії та генерал у відставці
фото: Anadolu Agency

Петр Павел: «Досвідчені українські військові стали б великою перевагою для Альянсу»

Є всі причини, чому НАТО повинно розглядати членство України відразу після війни, яку розпочала Росія. Про це заявив новообраний президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню «Суспільне».

На запитання журналіста, що може полегшити отримання Україною членства в Альянсі, глава країни зауважив, що при вступі до НАТО обов'язкове дотримання таких принципів:

  • спільних цінностей;
  • довгострокових інтересів;
  • технічної сумісності;
  • політичної волі з усіх сторін.

«З точки зору технічної сумісності Україна виконала домашнє завдання. З погляду цінностей і довгострокових стратегічних інтересів, знову ж таки, ми маємо повну сумісність», – зазначив президент Чехії.

За словами Павела, залишається лише умова відсутності конфлікту чи територіальної суперечки, що наразі триває на українській території.

«З точки зору міжнародного права, щойно Україна стане членом НАТО, перебуваючи все ще у конфлікті, Альянс стане стороною цього конфлікту. Можна лишень уявити, наскільки масштабним буде тоді конфлікт між НАТО та Росією, швидше за все, навіть із застосуванням ядерної зброї. Тож нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО», – зауважив новообраний очільник країни.

Він підкреслив, що підтримав би вступ України в НАТО, оскільки, на його думку, «Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена Альянсу».

«За дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для всіх нас. А ще українські військові будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх і були б великою перевагою для країн НАТО. Отже, є всі причини, чому ми повинні розглядати членство України в НАТО відразу після війни», – підкреслив Павел.

Нагадаємо, що у січні на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

Вже наступного дня після перемоги він провів телефону розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, Петр Павел назвав три умови для звільнення українських територій.

Теги: Україна Петр Павел Чехія НАТО

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