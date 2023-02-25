«Послухав – і забув»: Порошенко прокоментував випад Зеленського на свою адресу

Порошенко закликав вгамувати емоції, які виникають через втому від війни

Колишній президент України, керівник партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прокоментував випад на свою адресу від Володимира Зеленського. Той під час нещодавньої пресконференції заявив, що, на відміну від попередника, не підписував «зрадницькі договори, мінські умовини і тощо».

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На своїй сторінці у Facebook Порошенко наголосив – внутрішня єдність – це головна запорука нашої перемоги. Він закликав вгамувати емоції, які виникають через накопичену втому, а також поважати свободу слова як важливу складову демократичного суспільства.

«Декілька ЗМІ попросили мене прокоментувати «доволі жорсткий випад на вашу адресу у відповідь на питання журналістки П’ятого». Пресконференцію слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми – емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені. Багато чого іноді хочеться сказати, тим більше, є що. Але у кожного українського політика і державника сьогодні – лише один ворог. Це – Путін і вся його рашистська нечисть. Ворог знає: його єдиний шанс – це роз’єднати Україну зсередини і влаштувати тут внутрішню ворожнечу. Не варто піддаватися на такі провокації», – вважає Порошенко.

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«Єдність українців, і українських політиків у протистоянні з ворогом – наша величезна цінність. Їй аплодує увесь світ. І саме це – запорука нашої перемоги. Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на пресконференції. Послухав – і забув», – пише п’ятий Президент.

«І надалі робитиму все можливе, аби ніщо не зруйнувало цю єдність, а Україна була сильною і демократичною державою. Основою ж демократії була і залишається свобода слова. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи. Так це працює в демократичних державах, і саме це породжує довіру суспільства та національну єдність», – переконаний Порошенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи під час пресконференції на запитання журналіста 5 каналу, чи відчуває він провину за те, що перед самим російським вторгненням заспокоював українців, Зеленський зазначив: «Мені здається, що це важливо, що ми не втратили державу. так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно завдяки трошки і мені. Як би це Вам (журналістці 5 каналу - ред.) неприємно було чути. Так вважають багато людей. Авжеж не всі. І я ніякий не герой. Але напевне я хоч щось зробив. Раз ми тут в деокупованому Києві, в деокупованих містах нашої держави. Напевно я щось зробив. У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо».