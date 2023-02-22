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Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
Українське зерно потребують багато країн
фото з відкритих джерел

Україна та її міжнародні партнери, ООН та Туреччина, продовжують переговори щодо продовження дії «Зернової угоди»

Блокуючи українські порти, Росія порушує міжнародні конвенції щодо судноплавства, тому Україна закликає міжнародну спільноту втрутитися і відновити вільний доступ українських кораблів до моря. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков у ефірі телеканалу Aljazeera.

«Ми констатуємо, що через російське вторгнення Україна втратила доступ до своїх портів і не може експортувати свою продукцію морем. Це є грубим порушенням Міжнародної конвенції щодо міжнародного морського судноплавства, і ми апелюємо до Міжнародної морської організації ООН з вимогою відновити вільне суднопластво України у Чорному морі», – наголосив Васьков.

Він також повідомив, що наразі Україна та її міжнародні партнери, ООН та Туреччина, продовжують переговори щодо продовження дії «Зернової угоди». Також пропонується затвердити строку дії угоди мінімум на рік, а не на 120 днів, як зараз, адже світовому ринку потрібен пролонгований горизонт планування.

Як відомо, раніше Віце прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти з закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгівельне судноплавство для України. Адже Росія свідомо ускладнює роботу «зернового коридору», натомість її кораблі вільно пересуваються морем, і не інспектуються взагалі – що дає агресору можливість доставляти по морю у тому числі військові вантажі.

Теги: Туреччина росія міністр військові Україна Дмитро Кулеба Олександр Кубраков переговори

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