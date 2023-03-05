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Президент Чехії має намір відвідати Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент Чехії має намір відвідати Україну
Петр Павел, новообраний президент Чехії та генерал у відставці
фото: facebook/generalpavel

Очікується, що візит відбудеться у квітні

Новообраний президент Чехії Петр Павел планує відвідати всі сусідні країни, а також Бельгію та Україну протягом перших ста днів перебування на посаді. Про це повідомляє České noviny.

Політик офіційно обійме посаду глави держави на інавгурації 9 березня.

Одразу після цього він приїздить до Словаччини, згодом вирушить до Польщі, а 21 і 22 березня планує відвідати Німеччину.

У квітні президент Чехії здійснить візит до Брюсселю, де розташована більшість інституцій Європейського союзу та штаб-квартира НАТО. Цього ж місяця має намір завітати й до України.

У травні Павел відвідає Угорщину та Австрію.

Як вказують журналісти, своїми поїздками за кордон новий очільник держави хоче показати, що Чехія на рівні президента повертається до активного підходу у зовнішній політиці.

«Я не очікую, що мені доведеться ще кудись поїхати в цей період, тому що я справді вважаю наше сусідство пріоритетом», – прокоментував свої плани Павел.

Нагадаємо, що в січні на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.

Вже наступного дня після перемоги він провів телефону розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

До слова, Петр Павел назвав три умови для звільнення українських територій, а також пояснив, чому НАТО повинно розглядати членство України відразу після війни.

Дивіться відео: Президент Чехії з'явився на концерті ТНМК: пив чай з паперового стаканчика
Теги: Чехія президент Петр Павел

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