Президент Чехії має намір відвідати Україну
Очікується, що візит відбудеться у квітні
Новообраний президент Чехії Петр Павел планує відвідати всі сусідні країни, а також Бельгію та Україну протягом перших ста днів перебування на посаді. Про це повідомляє České noviny.
Політик офіційно обійме посаду глави держави на інавгурації 9 березня.
Одразу після цього він приїздить до Словаччини, згодом вирушить до Польщі, а 21 і 22 березня планує відвідати Німеччину.
У квітні президент Чехії здійснить візит до Брюсселю, де розташована більшість інституцій Європейського союзу та штаб-квартира НАТО. Цього ж місяця має намір завітати й до України.
У травні Павел відвідає Угорщину та Австрію.
Як вказують журналісти, своїми поїздками за кордон новий очільник держави хоче показати, що Чехія на рівні президента повертається до активного підходу у зовнішній політиці.
«Я не очікую, що мені доведеться ще кудись поїхати в цей період, тому що я справді вважаю наше сусідство пріоритетом», – прокоментував свої плани Павел.
Нагадаємо, що в січні на президентських виборах у Чехії переміг колишній очільник Військового комітету НАТО, генерал у відставці Петр Павел. За нього проголосували понад 58% виборців, за його опонента – колишнього прем'єра Андрея Бабіша – майже 42% виборців.
Вже наступного дня після перемоги він провів телефону розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
До слова, Петр Павел назвав три умови для звільнення українських територій, а також пояснив, чому НАТО повинно розглядати членство України відразу після війни.
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