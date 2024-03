Гравці збірної Грузії після виходу на Євро-2024 разом з фанами скандували «Абхазія – це Грузія»

Грузинські футболісти відсвяткувала вихід на Євро-2024 разом з уболівальниками на вулицях столиці країни Тбілісі.

Після гри гравці національної збірної разом з фанами скандували «Абхазія – це Грузія» та «Самачбало – це Грузія». Самачбало – історична область Грузії, частиною якої є Південна Осетія.

Абхазія та Південна Осетія є територією Грузії, яку у 2008 році окупувала Росія.

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️🇬🇪 pic.twitter.com/PwxlKtHzUT