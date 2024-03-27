Гравці збірної Грузії після виходу на Євро-2024 разом з фанами скандували «Абхазія – це Грузія»

Грузія вийшла на Євро-2024, здолавши у серії пенальті Грецію у фіналі плей-оф

Абхазія та Південна Осетія є територією Грузії, яку у 2008 році окупувала Росія

Грузинські футболісти відсвяткувала вихід на Євро-2024 разом з уболівальниками на вулицях столиці країни Тбілісі.

Після гри гравці національної збірної разом з фанами скандували «Абхазія – це Грузія» та «Самачбало – це Грузія». Самачбало – історична область Грузії, частиною якої є Південна Осетія.

Абхазія та Південна Осетія є територією Грузії, яку у 2008 році окупувала Росія.

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️🇬🇪 pic.twitter.com/PwxlKtHzUT — Georgian Footy (@GeorgianFooty) March 27, 2024

Грузія вийшла на Євро-2024, здолавши у серії пенальті Грецію у фіналі плей-оф.

Нагадаємо, що збірна України з футболу обіграла Ісландію у вирішальному матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч у Вроцлаві закінчився із рахунком 2:1 на користь українців.