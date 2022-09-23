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Президент Ірану відмовився дати інтерв’ю, тому що журналістка не вдягла хустку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Президент Ірану відмовився дати інтерв’ю, тому що журналістка не вдягла хустку
Ведуча міжнародних новин CNN Крістіан Аманпур близько 40 хвилин чекала президента Ірану Ебрагім Раїсі на інтерв'ю
фото: CNN

Ведуча відмовилась покривати голову для проведення інтерв'ю з іранським чиновником за межами країни

Президент Ірану Ебрагім Раїсі відмовився від запланованого інтерв'ю з ведучою міжнародних новин CNN Крістіан Аманпур на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку через те, що вона відмовилась вдягнути хустку.

Приблизно через 40 хвилин після запланованого початку інтерв’ю, коли Раїсі запізнювався, його помічник повідомив ведучій, що президент запропонував їй одягнути хустку. Аманпур сказала, що «ввічливо відмовилася».

Крістіан Аманпур, яка виросла в столиці Ірану — Тегерані — та вільно розмовляє фарсі, сказала, що вона носить хустку під час репортажів в Ірані, аби відповідати місцевим законам і звичаям. Водночас, вона відмовилась покривати голову для проведення інтерв'ю з іранським чиновником за межами країни.

«Тут, у Нью-Йорку чи будь-де за межами Ірану, жоден президент Ірану ніколи не просив мене носити хустку. Я брала інтерв’ю у кожного з них, починаючи з 1995 року», — розповіла вона в програмі CNN «Новий день» у четвер.

Ведуча сказала, що дуже ввічливо відмовилась «від свого імені, від імені CNN і жінок-журналістів у всьому світі, оскільки це (надягання хустки) не є обов’язковим».

Іранське законодавство вимагає від усіх жінок носити головний убір і вільний одяг у громадських місцях. Це правило діє в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року і воно є обов’язковим для кожної жінки в країні, включно з туристами, політичними діячами та журналістами.

Аманпур сказала, що помічник Раїсі ясно дав зрозуміти, що інтерв’ю, яке мало стати першим для президента Ірану на американській землі, не може відбутись, якщо вона не надягне хустку. Він назвав це «актом поваги», враховуючи священні місяці Мухаррам і Сафар, і згадав про «ситуацію в Ірані», натякаючи на протести, що охопили країну.

Як повідомлялося, мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.

Сполучені Штати Америки наклали санкції на поліцію моралі Ірану через звинувачення у жорстокому поводженні з іранськими жінками.

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