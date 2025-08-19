Головна Світ Політика
Путін дав згоду на зустріч із Зеленським – Рубіо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися впродовж найближчих двох тижнів
колаж: РБК-Україна

Зеленський сказав, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, але дата зустрічі ще не визначена

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що російський диктатор Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Те, що Путін каже: «Звичайно, я зустрінуся із Зеленським», – це велика справа», – сказав Рубіо.

Politico пише, що досі Путін відхиляв американські заклики до двосторонньої зустрічі, не бажаючи зміцнювати позиції лідера, якого він вимагав усунути. Один з європейських чиновників сказав, що Путін повинен показати, що він серйозно налаштований.

Незабаром після виходу з Білого дому Зеленський сказав журналістам, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, але дата зустрічі ще не визначена.

Як повідомлялося, Путін сказав американському лідеру Дональду Трампу, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та Кремля.

Також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента Зеленського з Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок.

