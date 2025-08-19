Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України

Президент Франції також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа

Макрон назвав наступні два тижні «критичними» для гарантій безпеки України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі два тижні будуть «абсолютно критичними» для визначення змісту гарантій безпеки для України. Про це він повідомив у серії інтерв'ю після переговорів у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

За словами Макрона, після зустрічі з президентами США та України, а також іншими європейськими лідерами, настає етап конкретизації домовленостей. Він високо оцінив рішення президента Трампа підтримати надання гарантій безпеки.

«Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України», – сказав Макрон в інтерв’ю Paris Match.

Президент Франції також зазначив, що «британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокаційно, а заспокійливі операції в повітрі, на морі та на суші».

Макрон наголосив, що його країна та партнери не мають наміру вірити Кремлю на слово. В інтерв’ю LCI він назвав Росію «хижаком, людожею біля наших дверей» та «дестабілізуючою силою».

«Ми хочемо переконатися, що цей мир... дозволить українцям повернути собі свою країну та жити в мирі, щоб наступного дня після цієї мирної угоди вони мали достатню силу стримування, щоб на них знову не напали», – заявив Макрон.

Президент Франції також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа. На його думку, готовність Путіна до таких переговорів покаже, наскільки серйозно російський лідер налаштований на мир. Макрон запропонував провести цю зустріч у Женеві, враховуючи її історію як нейтрального місця для міжнародних переговорів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.