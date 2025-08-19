Головна Світ Політика
search button user button menu button

Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України
Президент Франції також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Макрон назвав наступні два тижні «критичними» для гарантій безпеки України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що найближчі два тижні будуть «абсолютно критичними» для визначення змісту гарантій безпеки для України. Про це він повідомив у серії інтерв'ю після переговорів у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

За словами Макрона, після зустрічі з президентами США та України, а також іншими європейськими лідерами, настає етап конкретизації домовленостей. Він високо оцінив рішення президента Трампа підтримати надання гарантій безпеки.

«Велика зміна останніх днів полягає в тому, що він визнав необхідність гарантувати безпеку України», – сказав Макрон в інтерв’ю Paris Match.

Президент Франції також зазначив, що «британці, французи, німці, турки та інші готові проводити операції не на передовій, не провокаційно, а заспокійливі операції в повітрі, на морі та на суші».

Макрон наголосив, що його країна та партнери не мають наміру вірити Кремлю на слово. В інтерв’ю LCI він назвав Росію «хижаком, людожею біля наших дверей» та «дестабілізуючою силою».

«Ми хочемо переконатися, що цей мир... дозволить українцям повернути собі свою країну та жити в мирі, щоб наступного дня після цієї мирної угоди вони мали достатню силу стримування, щоб на них знову не напали», – заявив Макрон.

Президент Франції також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа. На його думку, готовність Путіна до таких переговорів покаже, наскільки серйозно російський лідер налаштований на мир. Макрон запропонував провести цю зустріч у Женеві, враховуючи її історію як нейтрального місця для міжнародних переговорів.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський зауважив, що переговори у Вашингтоні з Дональдом Трампом та європейськими лідерами є значним кроком до завершення війни. 

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон війна Україна росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін не втратив нагоди поїздити лімузином Трампа
Хто ще, окрім Путіна, їздив у лімузині Трампа: подробиці від CBS
16 серпня, 12:22
Трамп: Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – президент Сі сказав мені це
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
16 серпня, 06:36
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
15 серпня, 21:30
РФ та США погодили зустріч Путіна та Трампа найближчими днями
РФ та США погодили зустріч Путіна та Трампа найближчими днями
7 серпня, 11:07
Український дипломат розповів про мотивацію Туреччини щодо переговорів Зеленського та Путіна
Посол України в Туреччині назвав дві причини, чому Анкара прагне зустрічі Путіна й Зеленського
4 серпня, 08:54
За минулу ніч сейсмологи зареєстрували понад 200 афтершоків
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
31 липня, 07:28
Дрони атакували Ставрополь
Дрони атакували російський Ставрополь: зафіксовано влучання у радіозавод (відео)
26 липня, 06:11
Слідство підозрює, що службові особи навчальних закладів зарахували студентів призовного віку з метою їхнього ухилення від мобілізації
Поліція влаштувала масові перевірки студентів призовного віку. Одного з них вираховує за телефонними дзвінками
25 липня, 08:35
Цьогоріч в Україні спостерігають спалахи сарани
Чому в Україні нашестя сарани: науковець надав роз'яснення
21 липня, 19:30

Політика

Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
Зустріч Трампа й Зеленського у Білому домі: експертка розшифрувала мову тіла президентів
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України
Макрон: наступні 15 днів вирішать усе для гарантій України
Путін дав згоду на зустріч із Зеленським – Рубіо
Путін дав згоду на зустріч із Зеленським – Рубіо
Як знищити воєнну машину Путіна? Американські аналітики назвали вісім цілей для України
Як знищити воєнну машину Путіна? Американські аналітики назвали вісім цілей для України
«Гарантії безпеки будуть». Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні
«Гарантії безпеки будуть». Зеленський підбив підсумки переговорів у Вашингтоні
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
2379
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
2129
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
2044
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1650
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua