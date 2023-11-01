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Президент Литви пояснив, чому Євросоюз затримує надання боєприпасів для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Литви пояснив, чому Євросоюз затримує надання боєприпасів для України
Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року
фото з відкритих джерел

Науседа вважає, що затримки з наданням Києву обіцяних снарядів пов'язані з недостатніми можливостями військово-промислового комплексу ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа назвав причини затримки мільйона боєприпасів, які Євросоюз пообіцяв Україні. Про це він сказав телеканалу LRT.

За словами литовського президента, затримки з наданням Києву обіцяних ЄС артилерійських снарядів пов'язані з недостатніми можливостями військово-промислового комплексу.

«Ми повинні визнати, що ми ще не досягли тих обсягів, які необхідні для продовження надання цієї військової підтримки Україні», – зазначив Науседа.

Говорячи про фінансовий пакет у 50 млрд євро з боку ЄС на підтримку Києва, президент Литви запевнив, що політична воля для його ухвалення є. Він висловив сподівання, що консенсус щодо цього питання буде знайдений протягом декількох місяців.

«Питання в тому, чи вистачить цих грошей, адже мова йде про більш тривалий період часу, а це означає, що (сума – «Главком») також повинна бути розділена на роки. Тоді ми отримаємо середньорічну суму, яка буде меншою, ніж 18 млрд євро, виділених цього року», – сказав Науседа.

Водночас президент Литви наголосив, що країни домовилися повернутися до цього питання, якщо Києву дійсно знадобиться більше коштів.

Нагадаємо, Європейський союз відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Наразі він виконаний лише на 30%.

Раніше ми повідомляли, що Північна Корея розпочала поставки зброї до Росії ще серпні, наразі поставлено понад 1 млн артилерійських снарядів.

До слова, для забезпечення України артилерійськими боєприпасами в достатній кількості європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Теги: Фаустас Науседа боєприпаси Європейський союз Литва війна

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