США передадуть Ізраїлю снаряди, які були призначені для України

Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку США

Пентагон планує відправити Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів

Пентагон планує надіслати Ізраїлю десятки тисяч 155-мм артилерійських снарядів, які були зарезервовані для України з надзвичайних запасів США. Про це повідомляє Axios.

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Видання пише, що Ізраїль повідомив США, що йому терміново потрібні артилерійські снаряди для підготовки до наземного вторгнення в сектор Гази й потенційної ескалації війни вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Американські співрозмовники припускають, що перенаправлення артилерійських снарядів, що призначались Україні, до Ізраїлю не матиме негайного впливу на здатність українських сил вести війну.

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Ймовірно, йдеться про 155-мм снаряди, які Сполучені Штати зберігають в Ізраїлі в межах двосторонньої угоди. Їх із початку року поступово вивозили й передавали Україні.

Доступ до місць зберігання зброї мають лише американські військовослужбовці. Але згідно з угодою між країнами, Ізраїль може використовувати ці боєприпаси у разі війни за умови схвалення з боку США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у четвер виступить зі зверненням до нації, де планує говорити про реагування Штатів на ескалацію на Близькому Сході, а також продовження допомоги Україні. Промова президента США запланована на 20:00 за Північноамериканським східним часом.

Як повідомлялося, Байден проситиме Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю. Відомо, що Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні.