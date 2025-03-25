Президент повідомив, про що домовилися делегації в Ер-Ріяді

Україна, США та Росія не змогли досягти спільного комюніке. Переговори видались складними

Під час останніх переговорів між Україною, США та Росією не вдалося узгодити спільне комюніке, тому поки було опублікований документ результатів експертних груп США та України та США та Росії по Чорному морю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

Основні пункти, які вдалося узгодити, включають:

Тиша на морі. Забезпечення вільного судноплавства для цивільних і торгових суден, а також припинення обстрілів портової інфраструктури. Тиша в ударах по енергетичних об'єктах. Україна передала США список своїх енергетичних об'єктів, які потребують захисту. Контроль і моніторинг. Передбачено залучення третіх сторін, таких як країни Європи, Туреччина та держави Близького Сходу, для контролю за дотриманням режиму тиші. Рух до сталого миру. США запропонували зафіксувати цей пункт як основу для подальших дій.

Однак п'ятий пункт став «каменем спотикання». В українсько-американському комюніке йдеться про допомогу США у поверненні українських військових і цивільних із полону. За словами Зеленського, у російсько-американському документі зазначено, що США сприятимуть транспортуванню російських вантажів через Чорне море. Україна виступила проти цього пункту, оскільки вважає, що це може призвести до зняття санкцій із Росії.

Президент України Володимир Зеленський подякував команді президента Дональда Трампа за конструктивну роботу, але наголосив на важливості збереження санкцій проти Росії. «Хочу подякувати команді президента Трампа за конструктивну роботу його команди», – зазначив Зеленський.

Також було зазначено, що домовленості наберуть чинності після опублікування комюніке американською стороною. Щодо механізмів у разі порушень домовленостей, президент України пояснив, що це не було включено у спільний документ на прохання американської сторони. Водночас було досягнуто згоди звертатися до США з фактами, якщо будуть виявлені порушення.

Нагадаємо, делегації Сполучених Штатів та Росії надіслали доповіді керівництву обох країн за підсумками технічних консультацій. Зміст переговорів не буде оприлюднюватися.

На переговорах між українською та американською делегаціями обговорювалися безпека судноплавства та припинення атак на українські порти.