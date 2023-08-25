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Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Данілов розповів, коли відбудуться вибори в Україні
Олексій Данілов зазначив, що влада буде діяти згідно з законами України
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО прокоментував слова американських сенаторів про те, що вибори потрібно провести, навіть в умовах війни

Проводити вибори в Україні у 2024 році можливо лише за умови закінчення воєнних дій. Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що наголошую – це про справедливість. Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко», – сказав Данілов.

Секретар РНБО прокоментував слова американських сенаторів про те, що вибори потрібно провести, навіть в умовах війни: «Ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори, згідно з нашим законодавством, а не згідно з бажанням тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні – ми порушувати закони не можемо».

Нагадаємо, 23 серпня у Києві сенатор США від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни. На його думку «вільні та чесні вибори, навіть під час нападу» на Україну, можуть продемонструвати, чи країна змінилась в питанні корупції.

«Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна… Я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – сказав американський сенатор.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться. У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.

Читайте також: Вибори під час війни. Безліч питань, на які немає відповіді
Теги: вибори війна Україна Олексій Данілов

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