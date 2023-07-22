Розмова Зеленського з Ердоганом та звернення Кислиці до ООН: головне за ніч

Зеленський обговорив з Ердоганом продовження зернової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили продовження зернової угоди. Кислиця закликав ООН відреагувати на депортацію українських дітей Червоним Хрестом Білорусі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю українських захисників і він має бути нейтралізований тому, що окупанти використовують його для війни. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Кислиця закликав ООН відреагувати на депортацію українських дітей Червоним Хрестом Білорусі

Під час засідання Ради безпеки ООН, Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН, закликав відреагувати на зізнання голови Червоного Хреста Білорусі про причетність у насильницькому вивезенні дітей з окупованих військами РФ територій України.

Український дипломат звернувся до відповідних посадових осіб ООН, прохаючи їх приділити увагу недавньому публічному зізнанню посадових осіб Білоруського національного комітету Червоного Хреста, яке стосується їхньої причетності до незаконного масового насильницького вивезення дітей з територій України, що тимчасово перебувають під контролем окупантів.

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Вибухи у Кропивницькому

У ніч на 22 липня у Кропивницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільне Кропивницький».

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, існувала загроза противника застосувати балістичне озброєння для ударів.

Зеленський обговорив з Ердоганом продовження зернової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорили продовження зернової угоди. Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що розмова відбулася на прохання Зеленського, і обидва лідери детально обговорили продовження угоди про Чорноморський зерновий коридор.

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Президент Туреччини висловив підтримку миру в Україні і зазначив, що Анкара докладає інтенсивних зусиль для досягнення миру в Україні. Зеленський зазначив, що скоординував з Ердоганом зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Зеленський відзначив, що розблокування «зернового коридору» має важливий пріоритет, оскільки через дії Росії світ знову опинився на порозі продовольчої кризи.

Зеленський заявив, що Керченський міст має бути нейтралізовано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю українських захисників і він має бути нейтралізований тому, що окупанти використовують його для війни.

Глава держави нагадав, що метою України є звільнення Криму від окупантів, оскільки це є суверенна територія країни та невід'ємна частина українського народу.

За словами Зеленського, Кримський міст є не просто «маленькою логістичною дорогою», оскільки він відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ боєприпасами та мілітаризації півострова.

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Вибухи в окупованому Токмаку

В тимчасово окупованій частині Запорізької області пролунали потужні вибухи. Про це повідомив у Telegram Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Токмак отримує гучні вітання», - написав Федоров, додаючи, що місцеві мешканці повідомили, що звуки вибухів були чутні по всьому місту.

Польща викличе посла Росії через скандальні заяви Путіна

Міністерство закордонних справ Польщі викличе посла Росії Сергія Андрєєва після заяв Путіна, що Сталін «подарував» Польщі землі. Про це повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter.

«Сталін був військовим злочинцем, який винний у смерті сотень тисяч поляків. Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано в МЗС», - зазначив прем'єр-міністр Польщі.

Болгарія відбирає у російського гіганта «Лукойл» контроль над стратегічним портом

Парламент Болгарії прийняв рішення про припинення концесії російському нафтовому гіганту «Лукойл» на нафтовому порту Росенець, розташованому біля міста Бургас. Про це повідомляє болгарський портал БНР.

Пропозицію про відмову від договору концесії для порту Росенець підтримали 144 депутати парламенту, проти проголосували 52 парламентарі.

Цей крок був прийнятий відповідно до санкцій, які Європейський Союз наклав на Росію, і концесія нафтопереробного заводу «Лукойл» також потрапляє під дію санкцій.

До слова, триває 514-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.