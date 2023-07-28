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Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії: хто отримав

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії: хто отримав
фото: Офіс президента

Серед лауреатів журналіст Віталій Портніков

Сьогодні, 28 липня, президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка 2023 року та затвердження нового персонального складу Комітету Шевченківської премії. Відповідний Указ №454/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з Указом Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року присуджено:

  • за книгу поезій «Орден мовчальниць» – поетесі Катерині Калитко;
  • за аудіоальбом «Пісні Української революції» – виконавцям гурту «Хорея Козацька» Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку;
  • за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792 – 1883» у двох частинах – літературознавцеві Михайлу Назаренку;
  • за публіцистичні статті та виступи останніх років – журналістові Віталію Портнікову;
  • за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» – режисерці Ірині Цілик.

Раніше повідомлялося, що новий очільник Шевченківського комітету Євген Ніщук  розповів, чи запропонує місця тим, хто звільнився

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Теги: земля Володимир Зеленський президент Шевченківська премія премія фільм орден

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