ЄС не надаватиме Україні гарантії безпеки – речник Єврокомісії

Речник Єврокомісії зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу

Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки, адже не є оборонною організацією. Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн. Про це заявив на брифінгу 8 серпня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає DW.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не є організацією безпеки. Це дискусія для НАТО та окремих країн, але не для ЄС як організації», – сказав Стано.

Речник Єврокомісії зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу. Щодо безпосередніх гарантій безпеки, то «ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки», наголосив Стано.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це прерогатива держав-членів, які мають способи запропонувати подібні гарантії», – резюмував посадовець.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний обстріл Покровська з боку російської армії, наголосивши на потребі притягнення злочинців до відповідальності.

До слова, Європейський Союз готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати.