ЄС не надаватиме Україні гарантії безпеки – речник Єврокомісії
Речник Єврокомісії зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу
Євросоюз не може надати Україні гарантії безпеки, адже не є оборонною організацією. Це дискусія на рівні НАТО та окремих країн. Про це заявив на брифінгу 8 серпня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, передає DW.
«Ми не є організацією безпеки. Це дискусія для НАТО та окремих країн, але не для ЄС як організації», – сказав Стано.
Речник Єврокомісії зазначив, що Євросоюз підтримує Україну в кількох галузях, включаючи військову сферу. Щодо безпосередніх гарантій безпеки, то «ми можемо їх підтримати, але сам по собі ЄС не є гарантом безпеки», наголосив Стано.
«Це прерогатива держав-членів, які мають способи запропонувати подібні гарантії», – резюмував посадовець.
Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила ракетний обстріл Покровська з боку російської армії, наголосивши на потребі притягнення злочинців до відповідальності.
До слова, Європейський Союз готовий допомогти Україні експортувати всю сільгосппродукцію, яку вона захоче продати.
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