Президентка Грузії вимагає міжнародного розслідування щодо результатів виборів

Згідно з офіційними результатами, керівна партія «Грузинська мрія» набрала майже 54% голосів, але Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії відкинули це

«Ці вибори були вкрадені», – заявила Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з офіційними результатами, керівна партія «Грузинська мрія» набрала майже 54% голосів, але Зурабішвілі та прозахідні опозиційні партії відкинули це. Тисячі людей вийшли на акцію протесту в ніч на понеділок у столиці Тбілісі.

«Ці вибори були вкрадені», – сказала Зурабішвілі радіо RFI.

Відповідаючи про частковий перерахунок голосів Центральною виборчою комісією, Зурабішвілі відповіла скептично.

«Само собою я нічого не очікую від центральної виборчої комісії, яка повністю знаходиться в руках керівної партії» , – сказала Зурабішвілі.

Натомість президентка закликала до проведення міжнародного розслідування щодо легітимності результатів виборів – за підтримки європейських і американських партнерів.

Очільниця Грузії закликала до «дуже сильного тиску з боку міжнародної спільноти на владу, щоб вона погодилася на реальний і повний перегляд результатів». Іншим варіантом, за її словами, є повторні вибори.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України.

Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів.