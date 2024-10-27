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«Попри відмову опозиції». Прем'єр Грузії заявив, що уряд буде затверджено

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Попри відмову опозиції». Прем'єр Грузії заявив, що уряд буде затверджено
Премʼєр Грузії: «За всі ці роки вони (опозиція - ред.) жодного разу не змогли прийняти результати виборів»
фото з відкритих джерел

Кобахідзе: «Будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна»

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що перше засідання парламенту відбудеться у звичайному режимі й уряд буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Коментуючи заяви опозиції про «вкрадені вибори», Кобахідзе заявив, що у них просто «не вистачило гідності змиритися з черговою поразкою».

«За всі ці роки вони жодного разу не змогли прийняти результати виборів, гідно прийняти свою поразку. Вони зазнали поразки вдев'яте», – стверджує він.

Кобахідзе акцентував, що «будь-яка спроба оскаржити конституційний устрій неприйнятна». 

«Слід ще раз підкреслити, що і в цьому випадку низка недержавних організацій разом із політичними, радикальними партіями виступили проти конституційного ладу цієї країни втретє за чотири роки. Але, це слабка спроба. Це відчайдушні політики, відчайдушна спроба хоч якось виправдатися перед власними виборцями», – підсумував він.

Нагадаємо, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» займає перше місце на парламентських виборах. Ці вибори, на думку багатьох громадян країни та політиків, є вирішальними і ключовими у питанні вступу Грузії до ЄС, чи поверннення вектору розвитку країни в сторону Росії.

Згідно з інформацією виборчої комісії, після підрахунку голосів з 97% дільниць, партія «Грузинська мрія» отримала 54,24% голосів. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Раніше зазначалося, що грузинські опозиційні партії мають потенціал здобути більш ніж половину голосів на парламентських виборах, тоді як проросійська партія «Грузинська мрія» помітно втрачає підтримку. Про це свідчать результати соцопитування

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Теги: соцопитування вибори партії Грузія опозиція Саломе Зурабішвілі

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