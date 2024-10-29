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Грузія проводить перерахунок голосів після повідомлень про фальсифікації на виборах

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Грузія проводить перерахунок голосів після повідомлень про фальсифікації на виборах
26 жовтня у Грузії пройшли парламентські вибори
фото: АР

ЄС, НАТО та США закликають до повного розслідування звинувачень у підкупі на парламентських виборах

Центральна виборча комісія Грузії оголосила, що 29 жовтня відбудеться перерахунок бюлетенів на 14% виборчих дільницях. Це рішення прийнято після занепокоєння, висловленого незалежними спостерігачами щодо парламентських виборів. Про це повідомляє Reuters.

За офіційними результатами, правляча партія «Грузинська мрія» здобула майже 54% голосів. Однак прозахідні опозиційні партії та президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стверджують, що ці результати були сфальсифіковані. Внаслідок чого тисячі людей зібралися 28 жовтня на центральній вулиці Тбілісі. 

ЄС, НАТО та США закликають до повного розслідування звинувачень у підкупі, залякуванні виборців та вкиданні бюлетенів.

Виборча комісія, яка раніше заявила про чесність і вільність виборів, повідомила, що перерахунок голосів відбудеться на п’яти випадково обраних дільницях у кожному з 84 виборчих округів Грузії. При цьому комісія не уточнила, коли будуть оприлюднені результати перерахунку.

Нагадаємо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів.

Раніше президентка Грузії не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Як повідомлялося, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. Крім того, вона заявила, що правляча партія країни «Грузинська мрія» є «довіреною особою Росії».

Згодом у центрі Тбілісі зібралися незгодні з результатами парламентських виборів, які пройшли у Грузії 26 жовтня. Протестувальники розгортали прапори Грузії, Європейського Союзу та України. 

Також грузинські опозиційні партії, які не визнають результати парламентських виборів, вимагають проведення повторного голосування. Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Гіоргі Вашадзе заявив, що повторні вибори має організувати «міжнародна адміністрація».

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Теги: вибори Грузія парламент

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