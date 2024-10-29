Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не дозволили перетворити країну на другу Україну». Орбан звернувся до уряду Грузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Не дозволили перетворити країну на другу Україну». Орбан звернувся до уряду Грузії
Очільник грузинського уряду Іраклі Кобахідзе та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Орбан наголосив, що грузинський народ зробив рішення «на користь миру», оскільки уряд «не захотів втягувати Грузію в безглузду війну», що триває в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» і її уряд не дозволили перетворити країну на «другу Україну». Про це угорський прем’єр сказав на пресконференції в Тбілісі, повідомляє Sova.

Орбан наголосив, що грузинський народ зробив рішення «на користь миру», оскільки уряд «не захотів втягувати Грузію в безглузду війну», що триває в Україні.

«Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС», – сказав він.

Глава уряду Угорщини пообіцяв «зробити все», щоб надати допомогу Грузії.

Нагадаємо, 28-29 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планував здійснити офіційний візит до Грузії. Як повідомлялося, в адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини прийме грузинський прем'єр Іраклі Кобахідзе.

Варто зазначити, що Євросоюз відхрестився від візиту Орбана до Грузії. Неназваний європейський дипломат у коментарі Politico наголосив, що візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року. 

До слова, Орбан раніше заявив, що «план перемоги» президента України Володимира Зеленського нібито передбачає розширення війни. 

Читайте також:

Теги: Угорщина Віктор Орбан вибори уряд Грузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на ранок 21 жовтня попередні результати підрахунку голосів свідчать: Молдову чекає другий тур президентських виборів
Врятувати Молдову
21 жовтня, 13:33
Наступну зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн» очолить президент США Джо Байден.
Країни НАТО під час «Рамштайну» запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу – WP
6 жовтня, 10:35
Видання пише, що Угорщина, набула репутації блокувальника санкцій
Коли Угорщина розблокує €35 млрд для України від ЄС. Деталі від Euronews
8 жовтня, 16:26
Наразі США та Німеччина блокують будь-які перспективи України щодо вступу в НАТО
США готові запросити Україну в НАТО – Le Monde
19 жовтня, 19:20
За словами президента, він доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде «відчутною для кожної сім’ї в Україні»
Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
25 жовтня, 20:53
Орбан виступив перед своїми прихильниками в річницю повстання проти радянського панування, яке було придушене Радянською армією
Орбан звинуватив ЄС у спробі повалити його уряд
23 жовтня, 19:10
Якщо переможе Трамп, можливості для України різко звузяться
Допомога Україні може зменшитись, незалежно від результатів виборів в США – Bloomberg
27 жовтня, 18:58
Ірина Влах звернулася до виборців
Проросійська кандидатка, яка посіла четверте місце на виборах у Молдові, звернулася до виборців
Вчора, 17:25
Один з лідерів партії «Єдність-Національний рух» Гіоргі Вашадзе висловився про вибори
Парламентські вибори у Грузії: опозиція вимагає повторного голосування
Вчора, 20:33

Політика

«Не дозволили перетворити країну на другу Україну». Орбан звернувся до уряду Грузії
«Не дозволили перетворити країну на другу Україну». Орбан звернувся до уряду Грузії
«Росатом» розширює співпрацю з МАГАТЕ: підписано угоду
«Росатом» розширює співпрацю з МАГАТЕ: підписано угоду
Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН
Ізраїль заборонив працювати на своїй території Близькосхідному агентству ООН
Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України
Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України
Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters
Китай тиснув на Байдена, аби той змінив позицію щодо Тайваню – Reuters
Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
41K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8430
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
8386
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
5287
У Києві палає один із найвищих житлових будинків (відео)

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua