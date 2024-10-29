«Не дозволили перетворити країну на другу Україну». Орбан звернувся до уряду Грузії

Орбан наголосив, що грузинський народ зробив рішення «на користь миру», оскільки уряд «не захотів втягувати Грузію в безглузду війну», що триває в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівна партія Грузії «Грузинська мрія» і її уряд не дозволили перетворити країну на «другу Україну». Про це угорський прем’єр сказав на пресконференції в Тбілісі, повідомляє Sova.

Орбан наголосив, що грузинський народ зробив рішення «на користь миру», оскільки уряд «не захотів втягувати Грузію в безглузду війну», що триває в Україні.

«Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС», – сказав він.

Глава уряду Угорщини пообіцяв «зробити все», щоб надати допомогу Грузії.

Нагадаємо, 28-29 жовтня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планував здійснити офіційний візит до Грузії. Як повідомлялося, в адміністрації уряду Грузії відбудеться офіційна церемонія зустрічі Орбана. Прем'єр-міністра Угорщини прийме грузинський прем'єр Іраклі Кобахідзе.

Варто зазначити, що Євросоюз відхрестився від візиту Орбана до Грузії. Неназваний європейський дипломат у коментарі Politico наголосив, що візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Грузії слід розцінювати як його особисту ініціативу.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до оголошення результатів привітав проросійську партію «Грузинська мрія» з перемогою в парламентських виборах.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив виконавчу владу Європейського союзу в спробі повалити його кабінет і нав'язати Угорщині «маріонетковий уряд», порівнявши свій протест з антирадянським повстанням 1956 року.

До слова, Орбан раніше заявив, що «план перемоги» президента України Володимира Зеленського нібито передбачає розширення війни.