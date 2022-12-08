Президенту Перу оголосили імпічмент і відразу арештували: деталі скандалу

Правоохоронці звинувачують Кастільо у вчинення дій, спрямованих проти влади і конституційного порядку та у корупції

Президент Перу Педро Кастільйо сьогодні заявив, що розпускає Конгрес та замінює його на «надзвичайний уряд». Після цього парламент країни проголосував за усунення з посади Педро Кастільйо. Про це повідомляє CNN.

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Очікується, що функції глави держави виконуватиме віцепрезидентка Діна Болуарте, але для цього їй потрібно заручитися міжпартійною підтримкою.

Більшість зі 101 члена перуанського Конгресу, що включає 130 осіб, проголосували за імпічмент після спроби Кастільйо розпустити парламент і створити надзвичайний уряд.

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Його дії також засудили багато країн, зокрема США закликали президента «скасувати своє рішення й «дозволити демократичним інститутам Перу функціонувати відповідно до конституції».

Також за інформацією місцевої радіостанції RPP, стосовно відстороненого від виконання обов'язків президента Перу ведеться кримінальне розслідування у зв'язку з «можливим вчиненням злочинів проти громадського спокою та органів громадської адміністрації».

Як зазначив генеральний прокурор Перу Даніель Сорія, Кастільо також закидають вчинення дій, спрямованих проти влади і конституційного порядку.

Наразі федеральна прокуратура розслідує шість справ проти Кастільйо, більшість із них щодо ймовірної корупції, згідно з версією, що він використовував свою владу для отримання прибутку від громадських робіт.

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Всі звинувачення у корупції Кастільйо заперечує. На його думку, вони засновані на «чутках людей, які, прагнуть пом'якшити своє покарання та зловживають його довірою».