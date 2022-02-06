Прем'єр Перу пішов з посади через три дні після призначення
Політикові закидають знущання над дружиною і дочкою
Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві
Президент Перу Педро Кастільо звільнив прем'єр-міністра Ектора Валера Пінто всього через три дні після його призначення. Про це інформує RPP.
Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві над дружиною і дочкою, що з'явилися в місцевих ЗМІ. Суддя навіть виніс постанову про охорону його дружини.
Пінто своєю чергою повідомив, що надіслав президенту країни листа, в якому розповів свою позицію. Він погодився піти у відставку, але звинувачення у домашньому насильстві відкидає і погрожує судитися з пресою.
«Я визнаю поразку, завдану мені газетами Перу, які пов'язані з ультраправими. Звинувачення побудовані на фейках. Я подаватиму до суду на людей, які заявляли про це», – сказав експрем’єр. Він додав, що йде «залікувати рани» і повернеться, «коли цього захочуть люди».
Зазначимо, що цей склад кабінету міністрів Педра Кастільйо став третім з моменту вступу глави держави на посаду у липні минулого року.
Педро Кастільо, колишній шкільний вчитель, неочікувано став президентом у липні 2021 року.