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    Прем'єр Перу пішов з посади через три дні після призначення

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    Політикові закидають знущання над дружиною і дочкою - Прем'єр Перу пішов з посади через три дні після призначення

    Політикові закидають знущання над дружиною і дочкою

    фото: Amеrica Televisiоn

    Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві

    Президент Перу Педро Кастільо звільнив прем'єр-міністра Ектора Валера Пінто всього через три дні після його призначення. Про це інформує RPP.

    Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві над дружиною і дочкою, що з'явилися в місцевих ЗМІ. Суддя навіть виніс постанову про охорону його дружини.

    Пінто своєю чергою повідомив, що надіслав президенту країни листа, в якому розповів свою позицію. Він погодився піти у відставку, але звинувачення у домашньому насильстві відкидає і погрожує судитися з пресою.

    «Я визнаю поразку, завдану мені газетами Перу, які пов'язані з ультраправими. Звинувачення побудовані на фейках. Я подаватиму до суду на людей, які заявляли про це», – сказав експрем’єр. Він додав, що йде «залікувати рани» і повернеться, «коли цього захочуть люди».

    Зазначимо, що цей склад кабінету міністрів Педра Кастільйо став третім з моменту вступу глави держави на посаду у липні минулого року.

    Педро Кастільо, колишній шкільний вчитель, неочікувано став президентом у липні 2021 року.

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    Теги: суддя президент Перу вчитель Педро
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    Прем'єр Перу пішов з посади через три дні після призначення