Прем'єр Перу пішов з посади через три дні після призначення

Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві

Президент Перу Педро Кастільо звільнив прем'єр-міністра Ектора Валера Пінто всього через три дні після його призначення. Про це інформує RPP.

Причиною відставки стали звинувачення в домашньому насильстві над дружиною і дочкою, що з'явилися в місцевих ЗМІ. Суддя навіть виніс постанову про охорону його дружини.

Пінто своєю чергою повідомив, що надіслав президенту країни листа, в якому розповів свою позицію. Він погодився піти у відставку, але звинувачення у домашньому насильстві відкидає і погрожує судитися з пресою.

«Я визнаю поразку, завдану мені газетами Перу, які пов'язані з ультраправими. Звинувачення побудовані на фейках. Я подаватиму до суду на людей, які заявляли про це», – сказав експрем’єр. Він додав, що йде «залікувати рани» і повернеться, «коли цього захочуть люди».

Зазначимо, що цей склад кабінету міністрів Педра Кастільйо став третім з моменту вступу глави держави на посаду у липні минулого року.

Педро Кастільо, колишній шкільний вчитель, неочікувано став президентом у липні 2021 року.