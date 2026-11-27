Кандидат у президенти Франції Жан-Люк Меланшон заявив, що війна з Росією була б абсурдним сценарієм. За його словами, французька доктрина ядерного стримування передбачає недопущення збройного конфлікту на території Європи, зокрема в країнах Балтії. Про це він розповів під час спілкування з журналістами каналу LCI, повідомляє «Главком».

«Доктрина французького ядерного стримування означає, що ми ніколи не допустимо конфлікту на території Європи, включно з країнами Балтії та іншими державами. Тому ми маємо законні підстави турбуватися про тих, хто озброюється навколо нас. Адже йти на війну з Росією – абсурд», – сказав політик.

Окремо Меланшон висловив занепокоєння планами Німеччини створити найбільшу звичайну армію в Європі. На його думку, військове посилення країни може зробити її мішенню для інших держав.

«Коли Німеччина матиме найбільшу звичайну армію, вона використовуватиме її на власний розсуд. Крім того, саме в Німеччині розміщена американська ядерна зброя. Відтоді Німеччина стає мішенню. Я хотів би нагадати, що Німеччина – наша сусідка. Будь-який президент Франції має бути стурбований тим, що його сусідка стає військовою ціллю для інших країн», – заявив Меланшон.

Жан-Люк Меланшон очолює ліву партію «Нескорена Франція» та бере участь у президентській кампанії 2027 року. Політик раніше неодноразово виступав проти прямого військового зіткнення Заходу з Росією та закликав до дипломатичного врегулювання війни.

Меланшон також критикував ідею відправлення західних військ в Україну та виступав проти її вступу до НАТО.

Варто нагадати, що Франція та Німеччина запропонували механізми захисту майбутнього семирічного бюджету Європейського Союзу та фінансування України на випадок приходу до влади у Франції ультраправої політикині Марін Ле Пен. Вона пообіцяла вдвічі скоротити чистий внесок Франції до бюджету ЄС та припинити фінансову підтримку України.