10 квітня 2010 року літак Ту-154М польського президента розбився під час заходу на посадку

Національна прокуратура Польщі оприлюднила висновки міжнародної групи експертів щодо причин Смоленської катастрофи 2010 року, в якій загинув президент країни Лех Качинський. Фахівці дійшли висновку, що літак Ту-154М розбився через низку помилок під час заходу на посадку. Версію вибуху та технічної несправності повітряного судна вони виключили. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

За словами речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака, літак розпочав кінцевий захід на посадку надто пізно та знижувався швидше, ніж мав би. Замість приблизно п'яти метрів за секунду швидкість зниження становила від семи до дев'яти метрів за секунду.

Крім того, екіпаж мав неправильні дані про фактичну висоту літака. Приблизно за хвилину до катастрофи змінили налаштування одного з висотомірів, через що той показував висоту приблизно на 150 метрів більшу за реальну.

Експерти також звернули увагу, що пілоти продовжували зниження нижче 120 метрів, хоча не бачили злітно-посадкової смуги. За таких погодних умов екіпаж мав припинити посадку та піти на друге коло. Бортова система попередження про небезпечне наближення до землі подавала сигнали, зокрема приблизно за 20 секунд до зіткнення спрацювало попередження найвищого рівня. Однак рішення про припинення посадки ухвалили запізно.

Які чинники могли спричинити катастрофу

Окрім безпосередніх причин, міжнародна група експертів визначила чотири обставини, які могли сприяти трагедії. Серед них – дії російських авіадиспетчерів, організація роботи підрозділу, відповідального за рейс, вибір аеропорту та ситуація в кабіні пілотів.

Зокрема, російські диспетчери неодноразово запевняли екіпаж, що літак перебуває на правильному курсі та висоті, хоча ці дані були недостовірними. Вони також не дали вчасної команди припинити посадку.

Експерти вказали й на проблеми у 36-му спеціальному полку транспортної авіації, який відповідав за організацію польоту. Йдеться про недостатнє фінансування, брак підготовки та кадрові нестачі.

Ще одним чинником став вибір аеродрому «Смоленськ-Північний». Його закрили як військову базу у 2009 році, а згодом тимчасово відновили для обслуговування рейсів. Аеродром не мав системи точного наведення, тому пілоти мусили самостійно контролювати висоту під час заходу на посадку.

Також експерти звернули увагу на порушення правил поведінки в кабіні: в останні хвилини польоту туди заходила стороння особа та розмовляла з екіпажем на теми, не пов'язані з посадкою.

Водночас фахівці виключили вибух як причину катастрофи. На записах бортових самописців не виявили звуків, які відповідали б вибуху. Результати дослідження пошкоджень літака, уламків і тіл загиблих також не підтвердили цієї версії. Технічну несправність повітряного судна експерти теж не визнали причиною трагедії.

Що відомо про Смоленську катастрофу

10 квітня 2010 року літак Ту-154М польського президента розбився під час заходу на посадку в аеропорту «Смоленськ-Північний» у Росії. На борту перебували 96 людей, зокрема президент Лех Качинський із дружиною Марією, представники польського керівництва та військового командування. Усі вони загинули.

Міжнародну групу експертів сформувала Національна прокуратура Польщі у 2019 році. Вона мала комплексно дослідити обставини, перебіг і причини катастрофи. Висновки групи є експертною оцінкою, яку польські прокурори враховуватимуть у подальшому розслідуванні.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року літак Ту-154М, яким летів президент Польщі Лех Качинський, розбився під російським Смоленськом. В авіакатастрофі загинули сім членів екіпажу і 89 пасажирів, у тому числі президент Лех Качинський, його дружина, представники політичної, військової та культурної еліти Польщі.