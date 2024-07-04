Прокуратура Словаччини перекваліфікувала замах на Фіцо на терористичний акт

Відомо, що Фіцо планує повернутись до роботи вже цього літа

Незалежно від зміни кваліфікації, обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі

Прокуратура Словаччини перекваліфікувала справу про замах на прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо, який отримав вогнепальні поранення, на терористичний акт. Про це повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка.

«У кримінальній справі про напад на прем'єр-міністра Словацької Республіки змінено правову кваліфікацію діяння, за яке здійснюється переслідування. На підставі отриманих доказів, вчинок надалі буде юридично кваліфіковано як особливо тяжкий злочин терористичного акту», – йдеться у повідомленні.

Речниця генеральної прокуратури Зузана Дробова також додала, що нападник був поінформований про зміну кваліфікації злочину. Також повідомлялось, що незалежно від зміни кваліфікації, обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Згодом Фіцо вийшов із заявою після замаху та сказав, що не відчуває ненависті до нападника.

До слова, заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим».