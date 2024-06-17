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Євро-2024: Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії у групі України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Євро-2024: Словаччина сенсаційно переграла збірну Бельгії у групі України
Другий матч у групі Е завершився мінімальною перемогою збірної Словаччини над командою Бельгії – 1:0
фото EPA/UPG

Автором голу у Франкфурті-на-Майні став Іван Шранц, який відзначився на 7-й хвилині

У Німеччині триває четвертий ігровий день фінального турніру XVII чемпіонату Європи з футболу. Другий матч у групі Е завершився мінімальною перемогою збірної Словаччини над командою Бельгії – 1:0, передає Укрінформ.

Автором голу у Франкфурті-на-Майні став Іван Шранц, який відзначився на 7-й хвилині.

Як повідомлялося, в іншому матчі квартету у Мюнхені збірна України програла команді Румунії (0:3).

Турнірне становище: Румунія – 3 очки, Словаччина – 3, Бельгія – 0, Україна – 0.

У другому колі 21 червня Україна у Дюссельдорфі зустрінеться із Словаччиною, а 22 червня у Кельні зійдуться збірні Бельгії та Румунії.

26 червня у заключному турі групової стадії європейської першості у квартеті Е Словаччина зіграє з Румунією у Франкфурті-на-Майні, а Україна та Бельгія – у Штутгарті.

Поєдинки 1/8 фіналу відбудуться 29 червня – 2 липня, чвертьфінали – 5-6 липня, півфінали – 9-10 липня.

Фінал Євро-2024 пройде 14 липня на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував розгромну поразку нашої збірної у матчі проти Румунії в рамках першого туру на Євро-2024, зазначивши, що результат для всіх був неочікуваний. Він наголосив, що збірна буде серйозніше та ретельніше готуватися до наступної гри. Про це Ребров розповів у коментарі Суспільне Спорт.

До слова, у матчі-відкриття Євро-2024 національна збірна Німеччини, яка є господаркою турнір здобула розгромну перемогу над Шотландією з рахунком 5:1.

Читайте також: Календар Євро-2024. Час та місце проведення усіх футбольних матчів 

Теги: Словаччина Бельгія Румунія Збірна України Україна НОВИНИ ФУТБОЛУ

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