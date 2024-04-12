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У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України
Росіяни знесли єдиний храм ПЦУ на честь Пресвятої Трійці у підмосковному Ногінську
фото: Святослав Скороход/Facebook

«Остання духовна барикада українського духу на Росії знищена»

У підмосковному Ногінську 11 квітня росіяни знесли єдиний храм Православної Церкви України на честь Пресвятої Трійці, який розбудовував та в якому служив митрополит Адріан. Про це повідомив клірик ПЦУ Святослав Скороход.

«На четвертому тижні Великого посту остання духовна барикада українського духу на Росії знищена. Раніше на болотах була закрита українська бібліотека та ліквідована єдина організація української діаспори», – написав він у себе в Facebook.

У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України фото 1
У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України фото 2
У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України фото 3
У Росії бульдозерами знесли єдиний храм Православної Церкви України фото 4
фото: Святослав Скороход/Facebook

За словами священнослужителя, в Україні завжди були десятки тисяч храмів Московського Патріархату, а в Росії тим часом лише єдиний храм ПЦУ. Він був розташований в Ногінську Московської області. У 2016 році ногінський районний суд виніс рішення про знос храму, бо він начебто заважав спокою місцевого населення.

«В 2013 році я рукопокладався в цьому храмі, а з 2008 по 2015 був прес-секретарем владики Адріана. Тому хочу сказати одне: ця українська святиня була про історію віри та опору російській владі та Московській Патріархії навіть там, де це здавалося зовсім неможливим!», – наголосив священик.

Православна Церква України звинувачує Росію в систематичному порушенні релігійної свободи та переслідуванні духовенства і віруючих, які відмовляються співпрацювати з загарбниками на окупованих територіях України. Священний Синод Православної Церкви України зазначив, що українським священнослужителям, які в окупації відмовились від співпраці з російською владою, забороняють на діяльність їхніх релігійних організацій.

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Теги: Адріан росіяни ПЦУ росія церква

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