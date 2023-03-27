Путін готує таємний візит до Туреччини – ЗМІ
Міністерства закордонних справ і посольства обох країн утрималися від надання будь-якої інформації про цей візит
Російський диктатор Володимир Путін збирається з візитом до Анкари. Про це повідомляє турецьке видання видання Dikgazete.
Зазначається, що візит Путіна тримається в секреті. Очікується, що лідери двох країн, в тому числі, обговорять широкий спектр питань та відвідають зону нищівних землетрусів на південному сході Туреччини.
Міністерства закордонних справ і посольства обох країн утрималися від надання будь-якої інформації про цей візит.
Водночас «Риа новости» повідомляє, що джерело в адміністрації президента Туреччини заявило, що у них немає інформації про підготовку візиту російського лідера Володимира Путіна до країни.
У Кремлі ж заявляють, що візит буде.
Раніше у Туреччині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із агресією РФ: один із кандидатів на посаду президента, лідер місцевої партії «Батьківщина» Догу Перінчек заявив, що визнає російськими окуповані території України.
Нагадаємо, президент Туреччини та російський диктатор 25 березня провели телефонну розмову.
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