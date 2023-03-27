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Путін готує таємний візит до Туреччини – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін готує таємний візит до Туреччини – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Міністерства закордонних справ і посольства обох країн утрималися від надання будь-якої інформації про цей візит

Російський диктатор Володимир Путін збирається з візитом до Анкари. Про це повідомляє турецьке видання видання Dikgazete.

Зазначається, що візит Путіна тримається в секреті. Очікується, що лідери двох країн, в тому числі, обговорять широкий спектр питань та відвідають зону нищівних землетрусів на південному сході Туреччини.

Міністерства закордонних справ і посольства обох країн утрималися від надання будь-якої інформації про цей візит.

Водночас «Риа новости» повідомляє, що джерело в адміністрації президента Туреччини заявило, що у них немає інформації про підготовку візиту російського лідера Володимира Путіна до країни.

У Кремлі ж заявляють, що візит буде.

Раніше у Туреччині спалахнув черговий скандал, пов'язаний із агресією РФ: один із кандидатів на посаду президента, лідер місцевої партії «Батьківщина» Догу Перінчек заявив, що визнає російськими окуповані території України.

Нагадаємо, президент Туреччини та російський диктатор 25 березня провели телефонну розмову.

Теги: Туреччина росія війна путін

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