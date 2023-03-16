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Кримінальне життя Соловйова: у 90-х пропагандист хотів замовити кілера

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кримінальне життя Соловйова: у 90-х пропагандист хотів замовити кілера
Колишній працівник ФСБ розкрив деталі кримінального життя відомого путінського пропагандиста Соловйова
фото з відкритих джерел

За вбивство кримінального авторитета пропагандист Володимир Соловйов пропонував $20 тис.

Колишній співробітник ФСБ Сергій Асташин розповів, як російський пропагандист Володимир Соловйов намагався замовити йому вбивство знаменитого злодія в законі Отарі Квантрішвілі. Про це повідомляє The Insider.

На початку 90-х Володимир Соловйов займався приватним бізнесом, зокрема привозив з Ізраїлю продукти і горілку «Кеглевич». Ще в інтерв'ю виданню «КП» 2007 року він розповідав, що «прийшов у журналістику, будучи людиною заможною».

У листопаді 1993 року Соловйов познайомився із Сергієм Асташиним, який на той момент навчався в академії Міністерства безпеки рф (зараз Академія ФСБ) на факультеті військової контррозвідки. Асташин тоді дружив із Кирилом Райковим, який, за словами самого Асташина, працював у Соловйова кур'єром і розвозив товари.

Знайомство відбулося після того, як Райков попросив Асташина перевірити наявність жучків в офісі Соловйова. За кілька днів Соловйов звернувся до Асташина ще раз і попросив знайти кілера для Квантрішвілі за $20 тис. Після бесіди ексспівробітник ФСБ написав рапорт про те, що трапилося, начальнику курсу В'ячеславу Кабанову, але кримінальних справ не було.

На початку 90-х років Квантрішвілі та Йосип Кобзон заснували Фонд допомоги правоохоронним органам «Щит і ліра» і «Асоціацію XXI століття». Крім іншого, Отарик створив партію «Спортсмени Росії», куди увійшли олімпійські чемпіони, борці самбо і боксери. Він мав частки в кількох столичних казино, банках, у транспортуванні нафти і разом із кримінальним авторитетом Сильвестром контролював видобуток дорогоцінних металів.

Йосип Кобзон та Отарі Квантрішвілі
Йосип Кобзон та Отарі Квантрішвілі

«Кирило Райков від Соловйова привозив мені горілку «Кеглевич». А потім – бах, і немає. Я Кирилу замовляю кілька пляшок на Новий рік, а він каже, що Володимир поїхав до Ізраїлю – його типу в «контору» смикнули (у ФСБ – «Главком»). Він звідти прилетів ніякий, сказав Кирилу, що треба збирати речі і їхати. А потім минув якийсь час, до мене в гості приїхав Кирило і каже: «Володимир повернувся, у нього все добре, і нові партії ще в більших обсягах», – розповідає ексфсбшник Асташин.

Асташин припускає, що Соловйова могли завербувати у ФСБ, щоб «зам'яти» його спробу домовитися про замовне вбивство. Це, можливо, і стало причиною, чому путінськй пропагандист і досі заповнює прайм-тайм на російському телебаченні.

За словами Асташина, докладний рапорт про зустріч із Соловйовим зберігається в його особовій справі в Академії ФСБ. Володимир Соловйов на численні дзвінки та листи The Insider не відповів. Зв'язатися з Кирилом Райковим, якого згадував Асташин, також не вдалося.

Кримінального авторитета Отарі Квантрішвілі все ж застрелив кілер у 1994 році, а на його похоронах були мер Москви Юрій Лужков, президент Національного фонду спорту Шаміль Тарпіщев, власник НТВ Володимир Гусинський, депутат Держдуми Йосип Кобзон, Олександр Розенбаум, Богдан Титомир, а також імениті спортсмени та діячі мистецтва.

Вбивцю вдалося встановити лише через 12 років. Убивство авторитета взяв на себе так званий штатний кілер «ведмедів» Олексій Шерстобітов Медведківської ОПГ. На його рахунку 12 доведених убивств і замахів.

Кілер Олексій Шерстобітов
Кілер Олексій Шерстобітов

На допитах він повідомив, що замовлення надійшло від кримінального авторитета Сільвестра, з яким Квантрішвілі не поділив Туапсинський НПЗ. На суді Шерстобітов заявив, що за вбивство йому подарували трикімнатну квартиру і «Жигулі» сьомої моделі.

Нагадаємо, що син пропагандиста Соловйова засвітився у відомому гей-клубі Лондона. Проте сам Соловйов в істериці кричав, що це брехня та провокація.

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Теги: пропагандист Соловьев Володимир Соловйов пропагандист кілер вбивство путін Йосип Кобзон

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