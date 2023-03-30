Посол України у ПАР розповіла, чи видасть ця країна Путіна Міжнародному кримінальному суду

«Не думаю, що Південно-Африканська Республіка зробить виняток для президента РФ»

Влада Південно-Африканської Республіки навряд чи видасть російського диктатора Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду. Ця країна ратифікувала Римський статут, але у 2015-му році відмовилася видавати суду четвертого президента Судану Омара-аль-Башира. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова.

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Римський статут – договір, заснований Міжнародним кримінальним судом. Країни, які його ратифікували, зобов’язані видати суду особу, яка підозрюється у скоєнні міжнародного злочину і на арешт якої Міжнародним кримінальним судом видано ордер. 21 липня 2008 року цей суд видав ордер на арешт ексглави Судану Омара-аль-Башира за звинуваченням у геноциді у Дарфурі. Але ПАР не видала Башира

«Не думаю, що маючи вже в історичному арсеналі своїх рішень невидачу президента-злочинця, ПАР зробить виняток для Путіна. Південно-Африканська Республіка цього року очолює БРІКС (група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються. До неї входять: Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка, – «Главком») і Путін справді мав би приїхати до Південної Африки. Цей його приїзд міг би стати дуже цікавим челенджем для тутешньої влади», – каже дипломатка.

За словами Любові Абравітової, президент ПАР Сиріл Рамафоса, за бажання, міг би й відступити від започаткованої у 2015-му році поганої традиції толерувати міжнародних злочинців. Особливо знаючи, що Росія полюбляє ставити у незручні ситуації країни БРІКС своїми діями.

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«У лютому відбулися військові навчання за участі РФ, Китаю та ПАР. За словами міністра закордонних справ Маіте Нкоана-Машабане, її просто змусили схвалити африканську участь у цих навчаннях, ініційованих Росією. Не дали навіть подумати, наскільки це доцільно у політичному плані», – розповіла посол.

Імовірно, що і цього разу жодних проявів волі з боку президента Рамафоси не буде. А відтак Путіна гостинно приймуть і відпустять додому опісля, вважає Любов Абравітова.

Раніше повідомлялося, що керівництво Південноафриканської Республіки збирається провести консультації з Росією щодо міжнародного ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із Путіним.