Путін перейшов до нової тактики у війні проти України – Бербок
G7 посилить свої зобов'язання, аби показати Путіну рішучість
Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що G7 має довести президенту РФ Володимиру Путіну, що він не досягне своїх цілей в Україні. Про це вона сказала під час зустрічі голів МЗС країн «Великої сімки» в Японії, передає Укрінформ.
«Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу», – заявила Бербок.
Вона зазначила, що під час зустрічі в Японії представники G7 підтвердять і посилять свої зобов'язання.
«Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому», – сказала дипломат.
«Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції», – сказала Бербок.
Нагадаємо, глави МЗС країн G7 під час зустрічі в японському місті Каруїдзава домовилися зберігати санкції проти Росії та продовжувати підтримку України.
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