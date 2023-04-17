Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін перейшов до нової тактики у війні проти України – Бербок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін перейшов до нової тактики у війні проти України – Бербок
Путін хоче досягти своїх цілей через виснаження та втому
фото з відкритих джерел

G7 посилить свої зобов'язання, аби показати Путіну рішучість

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок заявила, що G7 має довести президенту РФ Володимиру Путіну, що він не досягне своїх цілей в Україні. Про це вона сказала під час зустрічі голів МЗС країн «Великої сімки» в Японії, передає Укрінформ.

«Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу», – заявила Бербок.

Вона зазначила, що під час зустрічі в Японії представники G7 підтвердять і посилять свої зобов'язання.

«Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому», – сказала дипломат.

«Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції», – сказала Бербок.

Нагадаємо, глави МЗС країн G7 під час зустрічі в японському місті Каруїдзава домовилися зберігати санкції проти Росії та продовжувати підтримку України.

Теги: Велика сімка санкції росія путін війна Україна Анналена Бербок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контроль за дотриманням антиросійських санкцій посилиться
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення
Сьогодні, 07:48
Через проблеми Кремль повинен звертатися до своїх партнерів
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
За словами Путіна, Росія та Китай регулярно обмінюються корисною інформацією по лінії військових відомств
Путін зустрівся з міністром оборони Китаю: про що говорили
Сьогодні, 00:34

Політика

Путін перейшов до нової тактики у війні проти України – Бербок
Путін перейшов до нової тактики у війні проти України – Бербок
США, Японія та Південна Корея розгорнули військові навчання у Східному морі
США, Японія та Південна Корея розгорнули військові навчання у Східному морі
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення
Санкції проти Росії: глави МЗС країн G7 ухвалили важливе рішення
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
На тлі війни в України Швеція проведе масштабні військові навчання
На тлі війни в України Швеція проведе масштабні військові навчання
ІДІЛ підозрюється у вбивстві 30 осіб у Сирії
ІДІЛ підозрюється у вбивстві 30 осіб у Сирії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
6360
Мріяли про паску. Як зустрічали бійців після російського полону: щемливе відео
5886
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
5619
«Моторошна депресія». Стала відома реакція оточення Путіна на ордер на його арешт
5401
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4666
Буданов із кошиком. Мережа вибухнула гумором через фото головного розвідника

Новини

Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
Вчора, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Вчора, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Вчора, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Вчора, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Вчора, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Вчора, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту