Путін планує виключити Талібан зі списку терористів. Аналітики ISW назвали причину

Талібан продемонстрував свої наміри «встановити мир в Афганістані», що відкриє для Росії нові торгові шляхи

Путін 28 грудня підписав закон, що дозволяє уряду Росії виключати організації зі списку терористичних організацій Росії

Російська влада продовжує створювати правові підстави для вилучення Талібану та Хаят Тахрір аль-Шам (ХТШ) з офіційного списку заборонених терористичних організацій. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що російський диктатор Володимир Путін 28 грудня підписав закон, що дозволяє уряду Росії виключати організації зі списку терористичних організацій Росії.

Російські мілблогери відзначали, що указ сприятиме зближенню Росії з Талібаном, а один мілблогер стверджував, що Талібан продемонстрував свої наміри «встановити мир в Афганістані», що відкриє для Росії нові торгові шляхи.

У ISW зазначають, що російська влада готує правові механізми для виключення Талібану зі списку, і указ Путіна, ймовірно, є одним із останніх кроків у цьому процесі.

«Указ Путіна також встановлює правову основу для вилучення урядом Росії інших організацій, у тому числі ХТШ, зі списку заборонених терористичних організацій у рамках зусиль Росії щодо розвитку позитивних відносин із тимчасовим урядом Сирії під керівництвом ХТШ та забезпечення гарантій продовження операції російських військових баз у Сирії», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом «Талібан», який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним.