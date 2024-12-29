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Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 29 грудня
фото з відкритих джерел

Окупанти мають успіх на на Донеччині і Луганщині

Російські війська просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового. Про це свідчать геолокаційні кадри, йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська продовжували наступ уздовж українського виступу в Курській області 27 і 28 грудня, але успіху не мали. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Миколаєво-Дар′їно (на південний схід від Коренево) і Мар’ївки (на схід від Кореневого), а також у лісах у Суджанському районі, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. Російський мілблогер заявив, що українські сили контратакують у невизначених районах Курської області

Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW фото 1

Луганщина

Російські війська просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 28 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що російські сили просунулися до східної околиці Терни (на північний захід від Кремінної). Російські війська продовжували наступальні дії на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки; на південний схід від Куп'янська поблизу Лозової і Глушківки; на південь від Куп'янська в напрямку Новоплатонівки; на захід від Сватового біля Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки, Надії; на північний захід від Кремінної біля Макіївки, Греківки, Тернів; на захід від Кремінної біля Торського і Зарічного; на південний захід від Кремінної в районі Діброви, Платонівки та Серебрянського лісництва 27 і 28 грудня.

Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW фото 2

Донеччина

Російські війська незначно просунулися на південний схід від Сіверська протягом останніх тижнів на тлі триваючих наступальних операцій на сіверському напрямку 28 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на південь від Виїмки (на південний схід від Сіверська) під час механізованого штурму зменшеного розміру взводу, що ймовірно сталося на початку або в середині грудня 2024 року. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися більше ніж на два кілометри на сіверському напрямку, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви. 27 і 28 грудня російські війська продовжували наступ на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на південний схід від Сіверська в напрямку Виїмки.

Українські та російські сили нещодавно просунулися в Торецьку на тлі триваючих боїв у місті 27 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, показують, що українські сили нещодавно відбили позиції у центрі та північній частині Торецька. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 27 грудня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вулицею Рудничною в західному Торецьку. 27 і 28 грудня російські війська продовжували штурм центральної частини Торецька в районі шахти «Центральна» та Центрального ринку, північної частини Торецька в районі стадіону «Авангард» і на захід від Торецька в районі Щербинівки.

Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW фото 3

Російські війська просунулися в Курахівському напрямку на тлі триваючих наступальних дій у цьому районі 28 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 грудня, свідчать про просування російських військ до східної околиці Курахівської ТЕС (на захід від Курахового). Російські мілблогери також стверджували, що російські війська почали наступати поблизу ТЕС. ISW нещодавно оцінила, що російським силам може бути важко просуватися на захід від Курахового, якщо вони вирішать провести фронтальний наступ через район ТЕС і якщо українські сили вирішать виділити достатню кількість живої сили та матеріальних засобів для оборони в цьому районі. 27 і 28 грудня російські війська вели наступальні дії в районі самого Курахова, на північний захід від Курахова в районі Петропавлівки і Слов'янки, на захід від Курахова в районі Дачного.

Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW фото 4

Південна вісь

28 грудня російські війська проводили наступальні операції на північний схід від Роботиного поблизу Білогір’я, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський милблогер заявив, що українські війська контратакують на Кам’янському напрямку (на північний схід від Роботиного).

Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW фото 5

Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни в Україні.

Упродовж минулої доби противник завдав по території України 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Відбулося 149 бойових зіткнень.

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Окупанти просунулися поблизу Кремінної, Сіверська, Торецька та Курахового – карти ISW
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