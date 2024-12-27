Путін відкинув ідею мирного плану, яку розробляє команда Трампа – ISW

Раніше повідомлялося, що бажання перемогти у війні проти України відкинуло на другий план усі інші зовнішньополітичні цілі Росії

Диктатор Путін заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО «сьогодні, завтра або через 10 років»

Диктатор Росії Володимир Путін відкинув пропозицію, яку розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа, щодо можливого мирного плану. Про це повідомляють експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Так, аналітики зазначають, що Путін напряму відкинув пропозицію, яку розглядала команда Трампа, відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни в Україні.

В огляді вказують на те, що Путін відповів 26 грудня на прохання журналіста прокоментувати пропозицію команди Трампа відкласти членство України в НАТО на 10-20 років.

«Заява Путіна від 26 грудня є частиною серії коментарів, які він зробив останнім часом, підтверджуючи свою відмову розглядати компроміси щодо його вимог на кінець 2021 – початок 2022 років. Ці вимоги включають примушення України стати постійно нейтральною державою, яка ніколи не вступить до НАТО, введення жорстких обмежень на чисельність української армії та відсторонення української влади», – йдеться у матеріалі.

Очільник Кремля заявив, що не має значення, чи вступить Україна в НАТО «сьогодні, завтра або через 10 років».

Нагадаємо, бажання перемогти у війні проти України відкинуло на другий план усі інші зовнішньополітичні цілі Росії і коштувало Кремлю одного з найбільших зовнішньополітичних успіхів – Башара Асада. Про це повідомляє Foreign Affairs.

Від самого початку участь Росії в Сирії була пов'язана з Україною. Москва сприймала «Арабську весну» 2010-х років як продовження протестів на Майдані в Києві та «кольорових революцій», що сколихнули пострадянські країни десять років тому. Як зазначає старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Баунов, всі ці події Путін розглядав як репетиції можливої спроби повалення його власного режиму.

Зосередженість Росії на війні в Україні допоможе Путіну і росіянам загалом ігнорувати незручні питання щодо Сирії, наприклад, що сталося з грошима і ресурсами, які Росія вклала в цю країну, або чому російські спецслужби, які зараз фактично керують країною, неодноразово були захоплені зненацька: готовністю України чинити опір, заколотом ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина в червні 2023 року, вторгненням України в Курську область, а тепер і швидким падінням режиму Асада.

На думку Баунова, рішення Путіна віддати пріоритет Україні не слід плутати з повною відмовою Росії від амбіцій за межами свого найближчого оточення. Втрата Сирії, скоріше, просто підвищила ставки у війні в Україні.