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Путін про відступ окупантів з-під Києва: «нас просили це зробити»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін про відступ окупантів з-під Києва: «нас просили це зробити»
Путін заявляє, що російська влада готова до миру
фото з відкритих джерел

Путін заявив, що війну в Україні розпочав Захід

У рамках саміту «Росія-Африка» російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю ввечері зустрівся з главами африканських держав для обговорення мирного врегулювання війни в Україні.

Серед іншого Путін заявив, що війну в Україні розпочав Захід. Він же, на думку президента РФ, «став втягувати Україну в НАТО», тоді як для Росії нейтральний статус України має «принципове значення». Про це повідомляє BBC.

Заявляючи, що російська влада готова до миру, Путін навів приклад відступу російських військ з-під Києва навесні минулого року. «Фактично було погоджено проєкт цього договору, але після відведення наших військ з-під Києва — а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладання остаточного договору, — київська влада відмовилася від усіх колишніх домовленостей», — заявив Путін.

Хто саме попросив Росію відвести війська, він не уточнив.

«Звичайно, я зараз не говоритиму про деталі того, про що ми домовлялися, напевно, це буде не дуже коректно», - додав Путін.

Нагадаємо, наприкінці березня минулого року російські війська відступили від Києва на півночі та північному сході, сконцентрувавши сили на півдні України та на Донбасі.

Москва стверджувала, що рішення про відступ від української столиці було прийняте як «жест доброї волі», проте західні експерти говорили, що Росія зазнала масштабної поразки під Києвом і була змушена поставити перед собою більш реалістичні цілі.

Після відведення російських військ у Київській області було виявлено тіла сотень мирних жителів, які загинули за час російської окупації у лютому та березні.

Теги: путін війна росія Україна

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