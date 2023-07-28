Путін підкупом намагається знайти союзників в Африці

Диктатор Путін пообіцяв надати африканським країнам зброю та запевнив їх у «повній підтримці»

Росія списала $23 млрд, які заборгували африканські країни

Росія списала країнам Африки $23 млрд боргів і постачає зброю на континент безкоштовно. Про це заявив російський президент Володимир Путін, виступаючи на саміті «Росія-Африка» в Санкт-Петербурзі.

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У своєму виступі він запевнив, що Росія і Африка «повністю солідарні» в прагненні відстоювати «справжній суверенітет, ідеали свободи і принципи міжнародного права». Також Путін висловив упевненість, що африканський континент «на очах стає новим центром сили».

«З метою зміцнення обороноздатності країн континенту розвиваємо партнерство у військовій і військово-технічній галузі. Росія уклала угоду про військово-технічне співробітництво з більш ніж 40 державами Африки, яким ми поставляємо широку номенклатуру озброєння і техніки. Частина таких поставок йде на безоплатній основі з метою зміцнення безпеки і суверенітету цих держав», – заявив Путін.

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Крім того, російський диктатор похвалився, що Москва продовжує списувати борги, які перед нею накопичили африканські країни.

«Росія бере участь і в зусиллях щодо полегшення боргового тягаря країн Африки. До теперішнього часу загальна сума списаної нами заборгованості становить 23 мільярди доларів», – заявив диктатор.

Слід зазначити, що ще в травні Путін заявляв про списання $20 млрд африканських боргів. У ряді випадків мова йде про борги, які тягнуться з 60-70-х років минулого століття.

Як раніше повідомлялося, більшість лідерів Африки відмовилася їхати на саміт до Путіна. Британська розвідка пояснила, чому африканські лідери проігнорували конференцію Путіна.