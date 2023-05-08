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Путін привітав лідерів декількох країн з нагоди 78-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Путін привітав лідерів декількох країн з нагоди 78-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні
фото з відкритих джерел

Путін відправив привітання лідерам країн СНД, а також народам Грузії та Молдови

Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав лідерів Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народи Грузії та Молдови з нагоди 78-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про це повідомляє Риа Новости.

У привітаннях президент країни-агресорки зазначив, що цього дня віддають шану усім тим, чиї подвиги на полях битв і самовіддана праця в тилу дозволили знищити нацистських загарбників і відстояти свободу рідної землі.

Путін, який розпочав криваву війну в Україні, цинічно висловився про «зміцнення та плідний розвиток відносин між дружніми країнами та народами».

Нагадаємо, на 9 травня до Путіна приїдуть лише два президенти. Путін запросив президента Таджикистану Емомалі Рахмона до Москви на День перемоги. Також цього дня тут буде лідер Киргизстану Садир Жапаров.

Раніше у Кремлі наголошували, що не запрошували закордонних гостей, бо «не кругла дата». Єдиним закордонним гостем з-поміж політиків на параді буде президент Киргизстану Жапаров, який перед святом приїде до Москви з робочим візитом.

Влада низки російських регіонів ухвалила рішення відмовитися від проведення параду 9 травня. Зокрема, військових парадів цього дня не буде у Бєлгороді, Курську, Криму та Севастополі. 

До слова, військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень, на ньому виступить диктатор Володимир Путін. Пєсков заявив, що не треба очікувати будь-яких змін у програмі параду на тлі недавніх атак безпілотників на Кремль: у росіян все йде «за планом».

Теги: путін росія росіяни День Победы

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Політика

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