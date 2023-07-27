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Проєкт «Розплата». Як журналісти та юристи збирають докази проти Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Проєкт «Розплата». Як журналісти та юристи збирають докази проти Путіна
Щоб притягнути росіян до відповідальності потрібні інформатори та докази комунікації між Кремлем, військовими і ЗМІ
фото з відкритих джерел

Журналісти та юристи працюють разом для того, щоб матеріали можна було використовувати як юридичні докази в майбутніх судах над воєнними злочинцями

Міжнародний проєкт «Розплата» збирає докази для суду над російськими пропагандистами. Про це розповів один з його засновників, британський науковець та письменник Пітер Померанцев.

«У нас є люди з українських університетів, які переглядатимуть десятки тисяч годин російського телебачення, а потім зіставлятимуть їхні свідчення зі свідченнями свідків на місцях, які ми зібрали», – каже вчений. 

Зокрема, проєкт «Розплата» був започаткований в перші дні повномасштабної війни та застосовує досить незвичний підхід: журналісти та юристи працюють разом для того, щоб журналістські матеріали можна було використовувати як юридичні докази в майбутніх судах над воєнними злочинцями. 

Проте, за словами Померанцева, покарати в судах російських пропагандистів – завдання непросте. Для цього потрібно поєднати інформацію з великої кількості джерел, створивши єдину картину злочину. 

«Ми вважаємо, що зараз настав революційний момент, – говорить дослідник. – Історично складалося так, що пропагандисти фактично виходять сухими з води. Наприклад, у Нюрнберзі  Юліус  Штрайхер, редактор журналу «Штурмовик», що був найбільш антисемітським журналом в нацистській Німеччині, був визнаний винним і повішений, але ж він був гауляйтером Нюрнберга, нацистським функціонером, він був у бункері Гітлера, тож можна стверджувати, що він знав, що пропаганда пов’язана зі звірствами. А ось керівник Рейхсрадіо, тобто німецька версія Маргарити Симоньян, або Кисельова – Ганс Фріче, визнаний невинним. Його аргументи були такими: «я не знав, я лише промовляв слова, я говорив жахливі речі, але я не знав, що це пов'язано зі злочином». Ми маємо показати, що люди, які задіяні сьогодні в російській системі, знають, що за їхніми словами стоять злочинні дії, що вони інтегровані в систему прийняття рішень, що вони є свідомими пособниками злочинів. Адже Симоньян не даремно часто повторює: «я просто говорю, я не знаю, я не урядовець, я просто журналіст». Таким чином вона намагається  прикрити себе юридично», – каже вчений.

Зазначимо, у проєкті «Розплата» працюють не лише українські співробітники, а й міжнародні юристи. Зокрема, Померанцев співпрацює з Global Rights Compliance, некомерційною організацією, яка спеціалізується на міжнародному гуманітарному, кримінальному праві та правах людини. 

До проєкту також входять двоє сирійців – адвокат Ібрагім Олабі та аналітик архіву правових даних Раджі Абдул Салам, які мають досвід у галузі міжнародного права та воєнних злочинів.

Як кажуть керівники проєкту, для того, щоб притягнути росіян до відповідальності потрібні інформатори та докази комунікації між Кремлем, військовими і ЗМІ.

«Нам знадобиться історична експертиза, яка покаже – ось як працює система. Це не просто темники, це набагато більше. Глибока інтеграція військової безпеки, ЗМІ і ось наслідки на місцях. Потрібні різні види експертизи, тому що треба показати взаємозв’язок: контент-аналіз, попередній аналіз, OSINT-аналіз, переконування викривачів – цілий спектр діяльності, який вимагає дуже різних знань. Тому нам потрібні різні типи груп, які будуть працювати у взаємодії», – пояснюють керівники проєкту.

Зокрема, команди журналістів, яких в залежності від проєкту від 12 до 30 людей, вже публікують матеріали про воєнні злочини. Іноді вони витрачають близько 6-8 місяців, щоб зробити одну історію про російські злочини щодо України.

Раніше «Главком» писав, що проєкт «Розплата» був створений у 2022 році, через два дні після російського вторгнення в Україну. Його керівниками стали Пітер Померанцев, британський письменник, режисер-документаліст і фахівець з російської пропаганди та Ді Джованні, яка упродовж 30 років займається репортажами про права людини у конфліктах на Балканах, в Африці та на Близькому Сході.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ проти російських військ набирає обертів. Україна розпочала великий наступ на південному фронті.

До слова, у Збройних сил України є низка «доступних варіантів», оскільки Київ виділяє більше коштів для свого контрнаступу, що триває, проти російських військ.

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Теги: злочин журналіст війна росія

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