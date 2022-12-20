Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 

У країні-агресорці Росії державні нагороди дають тим, хто зраджує рідну землю

У Кремлі диктатор нагороджував колаборантів за зраду

Кремлівський диктатор Володимир Путін 20 грудня у Кремлі вручив ордени ватажкам колаборантів та терористам, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

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Путін «ощасливив» так званих «голів» «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника орденами «За заслуги перед вітчизною» вищого ступеня. Так званим «головам Запорізької та Херсонської областей» Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени «За заслуги перед вітчизною» третього ступеня.

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При цьому Путін забув наголосити, що відзнаки країни0терористки він вручає бойовикам, колаборантам та зрадникам.

Також Путін нагородив кількох «воєнкорів», які справно транслюють кремлівську методичку, і російських пропагандистів.

Нагадаємо, також російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю, 16 грудня, особисто побував в об'єднаному штабі, звідки відбувається контроль за так званою спецоперацією в Україні. У інформації вказано, що диктатор ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про хід так званої спецоперації, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Згодом британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом.