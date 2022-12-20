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Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін роздав ордени терористам «Л/ДНР» (відео) 
У країні-агресорці Росії державні нагороди дають тим, хто зраджує рідну землю
скріншот із відео

У Кремлі диктатор нагороджував колаборантів за зраду 

Кремлівський диктатор Володимир Путін 20 грудня у Кремлі вручив ордени ватажкам колаборантів та терористам, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.  

Путін «ощасливив» так званих «голів» «ДНР» і «ЛНР» Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника орденами «За заслуги перед вітчизною» вищого ступеня. Так званим «головам Запорізької та Херсонської областей» Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени «За заслуги перед вітчизною» третього ступеня. 

При цьому Путін забув наголосити, що відзнаки країни0терористки він вручає бойовикам, колаборантам та зрадникам.  

Також Путін нагородив кількох «воєнкорів», які справно транслюють кремлівську методичку, і російських пропагандистів. 

Нагадаємо, також російський диктатор Володимир Путін у п'ятницю, 16 грудня, особисто побував в об'єднаному штабі, звідки відбувається контроль за так званою спецоперацією в Україні. У інформації вказано, що диктатор ознайомився із роботою штабу, заслухав доповідь про хід так званої спецоперації, а також провів нараду та окремі зустрічі з командувачами.

Згодом британська розвідка назвала мету постановочної зустрічі Путіна з військовим керівництвом.

Теги: тероризм путін росія

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