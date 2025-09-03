Головна Світ Політика
Путін, Сі, Кім та Лукашенко вперше з’явилися разом на публіці (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін, Сі, Кім та Лукашенко вперше з’явилися разом на публіці (фото)
Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та Лукашенко на військовому параді у Пекіні
фото: АР

Спільна поява політиків була демонстрацією єдності проти Сполучених Штатів

Російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин здійснили рідкісні закордонні візити, щоб взяти участь у військовому параді у Пекіні. Вони стояли по боках китайського президента Сі Цзіньпіна, коли підіймалися на оглядовий майданчик з видом на площу Тяньаньмень і спостерігали за демонстрацією військової техніки та маршем військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Видання пише, що за словами спостерігачів, спільна поява була демонстрацією єдності проти Сполучених Штатів. Зокрема, журналісти наголошують, що це був перший випадок, коли Путіна, Сі та Кіма бачили на публіці разом.

«Лідери США, Західної Європи, Японії та Індії не були присутні на заході, а такі країни, як Південна Корея та Сінгапур, направили представників нижчого рівня. Але список гостей Сі Цзіньпіна продемонстрував зростаючий вплив Пекіна в країнах Глобального Півдня та інших країнах з економікою, що розвивається», – йдеться у матеріалі.

Також близький союзник Росії, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, йшов поруч із Кім Чен Ином після того, як сфотографувався з іншими лідерами.

Нагадаємо, у Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин.

