Російський літак приземлився на військовій базі міста Анкоридж

Літак Ту-214 спеціального льотного загону «Росія» здійснив посадку на військовій базі «Ельмендорф-Річардсон» в місті Анкоридж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс Flightradar24.

Літак вилетів з Магадана, але хто знаходиться на його борту – невідомо. Зазначалося, що російський диктатор Володимир Путін повинен був приземлитися близько 11 ранку за місцевим часом (19:00 за Гринвічем), тобто через годину.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.