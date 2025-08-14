Чому саме Аляска стала ареною переговорів США та Росії: аналіз The Associated Press

AP News: Зустріч Трампа та Путіна щодо України – це останній розділ у довгій історії Аляски з Росією

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі стала новою главою у тривалій історії відносин та напруженості між Сполученими Штатами та Росією, в якій Аляска є свідком вже понад 150 років. Про це пише «Главком» із посиланням на AP News.

«Зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна на Алясці в п'ятницю стане черговим розділом у довгій історії 49-го штату з Росією. Сибірські торговці хутром прибули з-за Берингового моря у першій половині 18 століття, і сліди російських поселень на Алясці збереглися. Найстарішою будівлею в Анкориджі є російська православна церква, багато корінних жителів Аляски мають російські прізвища. Ці країни розташовані так близько одна до одної – острів Малий Діомід на Алясці в Беринговій протоці розташований менш ніж за 5 кілометрів від Великого Діоміда на Росії», – нагадує видання.

Місце для зустрічі Трампа і Путіна максимально особливе, адже саме Аляска є територією США з 1867 року, і з того часу вона осередком напруженості часів Холодної війни та місцем періодичних зустрічей між лідерами США та світу.

Цього разу Дональд Трамп заявив, що метою зустрічі є «дуже серйозна розмова» щодо припинення війни в Україні. У своїй заяві він наголосив, що якщо Путін не погодиться на перемир'я, його чекатимуть «дуже серйозні наслідки». Ця заява підкреслює високі ставки саміту, що відбувається на території, яка була придбана США у Росії в 1867 році.

Зустріч, яку описують як «ознайомчу», є лише першим кроком. Трамп не виключає, що може відбутися і друга зустріч, до якої буде залучений президент України Володимир Зеленський. «Якщо перша зустріч пройде добре, ми майже негайно організуємо зустріч із Володимиром Зеленським та Путіним», – заявив Трамп.

Однак цей саміт викликає занепокоєння серед європейських союзників та в Україні. Президент Зеленський, який також провів розмову з Трампом, наголосив на неприпустимості територіальних поступок. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Україна має брати участь у будь-яких переговорах щодо власної території.

Експерти також висловлюють занепокоєння. Колишній радник із питань національної безпеки США Джон Болтон назвав сам факт зустрічі на американській землі «великою перемогою для Путіна».

Нагадаємо, що вже завтра, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. Лідери говоритимуть про завершення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що Президент США Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але не через НАТО.

До слова, заяви президента США Дональда Трампа про «обмін територіями» викликали переполох серед мешканців Аляски, оскільки частина з них вирішила, що американський лідер віддасть штат Росії.