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Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Зустріч Трампа з Путіним. Держсекретар США зробив заяву
Наразі поки невідомо чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна
фото: NYT

Зустріч Трампа та Путіна «залежить від того, наскільки сторони зможуть досягти прогресу»

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що «багато чого має відбутися», перш ніж президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Слова держсекретаря цитує Clash Report, передає «Главком».

«Сьогодні був хороший день, але попереду ще багато роботи. Ми краще розуміємо, за яких умов Росія готова припинити війну. Трамп може поговорити з Путіним у найближчі кілька днів. Але на зараз дзвінок не заплановано.

Ми не знаємо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним наступного тижня. Це залежить від того, наскільки сторони зможуть досягти прогресу», – сказав Рубіо.

Також держсекретар відповів про запровадження санкцій проти РФ. За його словами, Трамп ухвалить рішення щодо можливого запровадження нових санкцій проти Росії протягом найближчих 24-36 годин.

 «США вважають, що на певному етапі переговорів щодо України має бути оголошено режим припинення вогню», – додав він.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Путін на спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Тоді президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вона відбулася після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо сказав, що поспілкувався зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його візиту до РФ.

Згодом видання NYT повідомило, що Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. 

Також репортерка CNN з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт розповіла, яка сторона першою подала сигнал про зустріч президентів США та Росії.

Як стало відомо, Трамп очікував меншого успіху від зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним

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Теги: путін Дональд Трамп переговори Марко Рубіо

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